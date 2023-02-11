دبا الحصن يصعد إلى قمة «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)



صعد دبا الحصن إلى قمة دوري الدرجة الأولى «مؤقتاً»، بفوزه على ضيفه سيتي 1-0، في افتتاح «الجولة 21»، والتي شهدت تعادل مسافي ومصفوت من دون أهداف، وتغلب الرمس على مضيفه الجزيرة الحمراء 2-0، فيما كسب بينونة «مواجهة القاع» أمام فرسان هسبانيا 2-1.

وسجل البرازيلي المقيم لوان أوليفيرا لاعب وسط دبا الحصن هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 34 أمام سيتي 1-0، ليرفع الحصن رصيده إلى «41 نقطة» في الصدارة «مؤقتاً»، بفارق نقطة أمام حتا الذي يلتقي مضيفه جلف أف سي «الأحد».

واكتفى مسافي ومصفوت بحصد نقطة لكل منهما، بالتعادل السلبي على ملعب الأخير، ليرفع مسافي رصيده إلى «24 نقطة» في «المركز الـ12»، مقابل «33 نقطة» لمصفوت «الخامس».

وعاد الرمس بالنقاط الثلاث من مواجهة «الديربي» أمام جاره الجزيرة الحمراء بهدفي باولو هنريكي في الدقيقتين 30 و67، وشهدت المباراة طرد ثنائي «أصحاب الأرض» ماجد العزيزي في الدقيقة 4، وبريان ايزكيول بالإنذار الثاني في الدقيقة 68، ليرفع الرمس رصيده إلى «27 نقطة» في «المركز الثامن»، بفارق نقطة خلف الجزيرة الحمراء «السابع».