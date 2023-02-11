جريجا بطل «المحترفين» في «السلم الصحراوي»



دبي (الاتحاد)



أحرز السلوفيني بول جريجا دراج شباب الأهلي لقب السباق الصحراوي المفتوح للمحترفين، وهو الأخير من الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل.

ونال جريجا جائزة المركز الأول البالغة 40 ألف درهم، وجاء الهولندي توماس هيجرلاند «شباب الأهلي» في المركز الثاني وحصل على 30 ألفاً، وسفيان حدي «نادي أبوظبي للدراجات الهوائية»، في المركز الثالث وحصل على 20 ألفاً، كما نال أصحاب المراكز من 4 إلى 15 على جوائز متفاوتة حسب المركز.

وضمن فئة الهواة جاء راشد البلوشي من «الشعفار جميرا للدراجات الهوائية» في المركز الأول ونال جائزة 30 ألف درهم، وجاء ماجد عبد الرحيم البلوشي «شرطة دبي» في المركز الثاني، وحصل على 20 ألف درهم، وحل سعيد حسن من شرطة دبي في المركز الثالث وحصل على 15 ألف درهم، كما نال أصحاب المراكز من 4 إلى 15 على جوائز متفاوتة.

وقامت اللجنة المنظمة بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئتي الهواة والمحترفين، وتتويج شرطة دبي بالمركز الأول في سباق الإماراتيين الهواة الثاني الذي أقيم 4 فبراير الماضي.

وبنهاية السباق الصحراوي المفتوح، اختتمت بطولة السلم للدراجات الهوائية موسمها السابع الذي جاء ناجحاً ومتنوعاً من حيث السباقات للهواة والنخبة من الرجال والسيدات، إلى جانب السباقين الصحراويين، بمجموع جوائز 5 ملايين درهم.

رفع عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على متابعته المستمرة لجميع السباقات بتفاصيلها الدقيقة، مما كان له أكبر الأثر في بث روح الحماس في اللجنة المنظمة والمشاركين، ورفع مستوى البطولة التي عززت مكانتها ضمن أقوى بطولات الدراجات الهوائية وأفضلها.

وأضاف: بفضل توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جاء مسك ختام الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية رائعاً ومبهراً، وحرصنا على تنويع السباقات للوصول إلى الأفضل، وكل الشكر للمتسابقين والفرق.

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، إن تنوع تضاريس محمية المرموم منحتنا أريحية أكثر في تغيير المسارات، خصوصاً أن أعضاء اللجنة المنظمة على دراية تامة بتضاريس المنطقة.

وأضاف: البطولة منحتنا الفرصة لأن ننقل للعالم صوراً عن روعة هذا المكان، بما يضمه من كثبان رملية وحيوانات مختلفة وبحيرات ممتدة وسط الصحراء أصبحت ملتقى العائلات وموطن بطولات الدراجات الهوائية، بفضل رؤية وتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وسجل الموسم السابع مشاركة قياسية تخطت 1000 متسابق من الجنسين في جميع السباقات، ما يعكس مساهمة البطولة في نشر ثقافة ممارسة الرياضة عموماً والدراجات الهوائية على وجه الخصوص، وتعزيز تواجدها وأهميتها من أجل مجتمع أكثر صحة وسعادة.

كان الموسم السابع للبطولة انطلق في 27 ديسمبر الماضي واستمر على مدار 46 يوماً، وتضمن 7 سباقات رئيسية للهواة والمحترفين ذكوراً وإناثاً، وهي سباق الهواة الإماراتيين الرجال وسباق الإماراتيات للسيدات وسباق السلم الصحراوي الأول وسباق النخبة للرجال وسباق السلم للهواة الإماراتيين الرجال الثاني وسباق السلم للنخبة السيدات وسباق السلم الصحراوي الثاني.