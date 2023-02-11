«الإمبراطور» يعبر «النواخذة»



رضا سليم (دبي)



حقق الوصل الفوز التاسع له هذا الموسم، بعدما تغلب على دبا 1-0، ضمن «الجولة 16»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وأحرز شانكالاي الهدف الوحيد في الدقيقة 32، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى «النقطة 32»، ويتقدم إلى المركز الثالث، خلف الشارقة «المتصدر» وله 34 نقطة وشباب الأهلي «الوصيف» بـ 33 نقطة، فيما تجمد رصيد «النواخذة» عند «النقطة الرابعة»، وهي الخسارة رقم 14 للفريق حتى الآن.

جاءت المواجهة هادئة وحذرة من الطرفين، ورغم سيطرة «الإمبراطور» على مجريات اللعب، إلا أن الخطورة غابت عن مرمى حميد عبدالله، بسبب الانضباط التكتيكي للاعبي «النواخذة» الذين لعبوا على الهجمات المرتدة، في محاولة لخطف هدف، بالإضافة إلى مراقبة علي صالح وشانكالاي، ويكفي أن أول تسديدة على المرمى من فابيو ليما جاءت في الدقيقة 23.

وشهدت الدقيقة 32 الهدف الأول لـ «الأصفر» عن طريق شانكالاي، من تمريرة ليما «الساحرة»، قابلها رأسية على يسار الحارس حميد عبدالله، وهو الهدف الشخصي السادس له في الدوري، لينهي الشوط الأول بتقدم الوصل بهدف.

ولم يختلف الأداء كثيراً في الشوط الثاني الذي لم يشهد أهدافاً، رغم الفرص الكثيرة من الفريقين، خاصة كرة إدواردو الذي أهدر فرصة التعادل أمام مرمى خالد السناني، ورد الوصل بمحاولات ليما وعلي صالح وشانكالاي، لتنتهي المباراة بفوز الوصل بهدف.