البطائح وبني ياس يتعادلان 3-3

علي معالي (الشارقة)



تعادل البطائح وبني ياس 3-3، في «الجولة 16»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي جرت باستاد نادي الشارقة، تقدم «الراقي» بهدفين في الشوط الأول، إلا أن «السماوي» قلب الموازين، محرزاً ثلاثة أهداف متتالية، ورد البطائح بهدف التعادل، قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين، ورفع «الراقي» رصيده إلى «النقطة 15»، و«السماوي» إلى «النقطة 19».

تفوق البطائح هجومياً في الشوط الأول، واستغل أخطاء حارس ودفاع بني ياس، في التقدم بهدفين، أحرزهما لورنسي في الدقيقتين 4 و25.

تبدل الحال مع بداية الشوط الثاني الذي نظم فيه «السماوي» خطوطه، ونجح سهيل النوبي في تقليص الفارق، بالهدف الأول في الدقيقة 51، وحصل السنغالي لوبا نجوات على ضربة جزاء،

إثر خطأ دفاع وحارس البطائح، ترجمها نيكولاس خيمينيز إلى هدف التعادل في الدقيقة 63.

واحتسب الحكم ضربة جزاء ثانية لـ «السماوي»، سجل منها خيمينيز الهدف الثالث في الدقيقة 77، ورد جواو بيدرو بهدف التعادل لـ «الراقي»، من ضربة جزاء، في الدقيقة 88، ليحصل كل فريق على «نقطة».