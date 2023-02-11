نزيف تشيلسي لا يتوقف

لندن (أ ف ب)

تابع تشيلسي هدر النقاط بتعادله للمباراة الثالثة توالياً وهذه المرة أمام مضيفه وستهام 1-1، في افتتاح منافسات المرحلة 23 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسقط تشيلسي صاحب المركز التاسع برصيد 31 نقطة في فخ التعادل للمباراة الثالثة توالياً، بعد تعادله سلباً أمام ليفربول وفولهام في المرحلتين الماضيتين، علماً أنه لم يحقق الفوز سوى مرة واحدة في مبارياته الثماني الأخيرة.

في المقابل، فشل وستهام بإشراف مدربه الاسكتلندي ديفيد مويس في الفوز للمباراة الثانية توالياً، بعد تعادله بالنتيجة ذاتها أمام نيوكاسل في المرحلة الماضية، ليحتل المركز الخامس عشر مع 20 نقطة.

وتلقى فريق "البلوز" ضربة معنوية قبل 4 أيام من مواجهته الأوروبية أمام بروسيا دورتموند الألماني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت عودة مهاجم تشيلسي البرتغالي جواو فيليكس إلى صفوف فريقه ناجحة، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 16، قبل أن يدرك وستهام التعادل بفضل مدافعه الإيطالي إيمرسون (27).

عاد فيليكس الذي انضم إلى تشيلسي في الشتاء على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني، بعد إيقاف لفترة ثلاث مباريات جراء طرده في مباراته الأولى مع النادي اللندني خلال الخسارة ضد المضيف فولهام منتصف الشهر الماضي.

كما شهدت أروقة النادي تغييرات عدة بعد صفقات في سوق الانتقالات، فضم في المجموع ثمانية لاعبين جدد، بمن فيهم الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك والأرجنتيني إنسو فرنانديس بطل مونديال قطر، الذي بات أغلى صفقة في تاريخ بريطانيا.

سجل تشيلسي هدف السبق بعد لعبة جماعية على الجهة اليسرى، فوصلت الكرة إلى فرنانديز مررها عرضية رائعة فوق الدفاع، تابعها فيليكس عند الستة أمتار بسهولة في الشباك (16).

واعتقد البلوز أنه ضاعف النتيجة بعد تمريرة في العمق من مودريك إلى الألماني كاي هافيرتز، إلا أن الأخير كان متسللاً (23).

واستفاق وست هام من ضربة خسارة لاعب وسطه البرازيلي لوكاس باكيتا للإصابة في كتفه (14)، ليدرك التعادل بعد تمريرة عرضية داخل المنطقة من كوفال حولها بوين برأسه إلى القائم الثاني، ليتابعها المندفع من الخلف المدافع إيمرسون في شباك الحارس الإسباني كيبا أريسابالاغا (27).

وظلت النتيجة على حالها في الشوط الثاني رغم 3 تغييرات لمدرب تشلسي جراهام بوتر، أبرزها الدولي المغربي حكيم زياش (67).

ومرت رأسية هافيرتز بالقرب من القائم (74)، فيما ألغى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" الهدف الرأسي للاعب الوسط التشيكي توماس سوسيك الذي دخل بدلاً من باكيتا بداعي التسلل (82).