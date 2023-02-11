ديلماس يتصدر «الفئة المفتوحة» في بطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية



الفجيرة (وام)



تصدر ماثيو ديلماس «الفئة المفتوحة»، ضمن منافسات اليوم الثاني من بطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية التي تقام في وادي غوب بدبا الفجيرة، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وحصد ديلماس 128 نقطة، تبعه دومنيك جروس «127 نقطة»، وأنطوني ماتريس «126 نقطة»، وفي فئة النساء تصدرت الرامية بيتريس لابارا «118 نقطة، وماديسون شارب «117 نقطة»، وكاتوسيكا سبادا «114 نقطة».

وفي فئة الناشئين، تربع جوزيف فانيزي على قمة المجموعة «123 نقطة» ووليام بيج «114 نقطة»، وأكسفير روسيل «112 نقطة».

وفي فئة الرجال تصدر كل من تستورت كلارك «118 نقطة»، وفيرجليس قريب بعدد النقاط نفسه، وأليساندرو جياتاني «117 نقطة».

وتتواصل الجولات التنافسية في اليوم الختامي للبطولة، حيث سيتم تتويج الفائزين في الحدث الرياضي الأول من نوعه في المنطقة.