فاتسكه يضع مخطط ربط الصغار بـ«المانشافت»

برلين (د ب أ)

طالب هانز يواخيم فاتسكه، نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، بأن تقام مباريات المنتخب الأول في وقت مبكر من أجل استعادة دعم جيل الشباب، كما دافع عن اختيار رودي فولر كمدير للمنتخب الوطني.

وقال فاتسكه لمجلة «دير شبيجل» في عددها الصادر اليوم السبت، إنه يفضل عودة إقامة المباريات الساعة 15: 8 مساء بدلاً من 45: 8 «إذا كانت الظروف القانونية تسمح بذلك».

وأضاف:«إقامة المباريات في وقت متأخر مشكلة للأطفال. ونريد ربط الشباب تحديداً بالمنتخب الوطني. لهذا علينا إيجاد حل على المدى المتوسط».

ويعمل فاتسكه كرئيس تنفيذي لنادي بروسيا دورتموند الألماني، كما أنه رئيس المجلس الإشرافي لرابطة الدوري الألماني، ونائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم.

ويبذل المسؤولون جهوداً كبيرة لاستعادة دعم الجماهير، بعد أن ظهر اهتمام فاتر في البلاد بالمنتخب مؤخراً، بما في ذلك خلال مشاركته المخيبة للآمال في بطولة كأس العالم بقطر التي أقيمت العام الماضي، والتي شهدت خروج المنتخب الألماني من دور المجموعات.

ويسعى المسؤولون لتعزيز العلاقة بين الجماهير ومنتخب «المانشافت» مرة أخرى، من أجل بطولة أمم أوروبا التي ستقام العالم المقبل في ألمانيا، وما بعدها. وقال فاتسكه:«يجب أن نسمح للجماهير بالاقتراب من الفريق. يجب أن نصبح أكثر شعبية ويجب أن يكون هناك المزيد من الفترات المفتوحة في التدريبات».

وتضمنت جهود الاتحاد الألماني تشكيل فريق عمل عقب كارثة مونديال قطر، بمشاركة فاتسكه، وأدى هذا إلى إثارة دهشة كبيرة لأن فريق العمل يتضمن رجالاً فقط من الشخصيات المعروفة، وأثيرت التساؤلات بشأن ما إذا كانوا حقاً هم الأشخاص المناسبين لبدء التغيير.

ولكن فاتسكه شدد على أنه «ليس من المهم التنوع، ولكن الأهم هو أن نجلب سوياً أكبر قدر ممكن من الخبر والجودة».

وأردف: «السادة المحترمون الذين هم جزء من فريق العمل فازوا بالعديد من الألقاب في مهام مختلفة، وهم يعلمون الهياكل التنظيمية المطلوبة لتحقيق النجاح».

وأكد: «نحن بحاجة لهذه الخبرة خلال بطولة أمم أوروبا التي تستضيفها بلادنا».

واختار فريق العمل لاعب المنتخب الألماني السابق والمدرب رودي فولر من بين صفوفها، لكي يكون المدير الجديد للمنتخب الوطني خلفاً لأوليفر بيرهوف، الذي استقال من منصبه عقب كأس العالم. ووصف فاتسكه فولر بأنه الرجل المثالي للعمل مع المدير الفني هانسي فليك.

وقال فاتزكه: «أردنا أن نضع شخصاً في فريق المدير الفني هانسي فليك يكون متوافقاً معه، يعلم كيف يعمل مع مدرب من دون أن يسلب نقاط قوته، وعمل معه بالفعل».

وأكد: «فكرنا لوقت طويل في فريق العمل وفي عمن يمكن أن يكون هذا الشخص. خلال العملية، أذهل الجميع بأن هناك شخصاً في الغرفة تنطبق عليه كل المواصفات».