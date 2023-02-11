الوحدة وشباب الأهلي.. القناعة بـ «النقطة»



مصطفى الديب (أبوظبي)



رغم خسارة الوحدة وشباب الأهلي «نقطتين غاليتين»، بتعادلهما 1-1، ضمن «الجولة 16»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، إلا أن مدربي الفريقين خرجا راضيين عن النتيجة على عكس المتوقع، في ظل حاجة كل منهما إلى «النقاط الثلاث» في «سباق الصدارة».

وتحدث جارديم مدرب «الفرسان» عن رضاه التام بما قدمه اللاعبون، في ظل قوة المنافس، والدعم الكبير الذي قام به «العنابي»، خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية.

وقال: لا يمكن مقارنة فريقي بما حدث مع المنافسين من دعم كبير بلاعبين، مثل الشارقة والوحدة، ومن وجهة نظري، إن وجود شباب الأهلي في سباق القمة شيء رائع للغاية، خاصة أن الفارق كبير بين وضع الفريق الحالي مقارنة بالموسم الماضي.

وفي الجهة الأخرى، أكد الإسباني مانويل خمينيز مدرب الوحدة أنه يقدر تماماً غضب الجمهور من النتيجة وبعض التبديلات بسبب الرغبة في الفوز والمنافسة بعد الدعم القوي، إلا أنه ألمح إلى أن «العنابي» يعاني غيابات عدة، وهو ما أثر علي الأداء، مشيراً إلى أن اللاعبين قدموا مستوى جيداً، ولكن لا يزال الوحدة يحتاج إلى المزيد من العمل.

وبرر خمينيز تغيير البرازيلي بيريرا القادم من الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بأن اللاعب لم يشارك في مباراة كاملة منذ نوفمبر الماضي، لذلك يجب الحفاظ عليه، حتى لا يتعرض لإصابة مفاجئة.

وعن المباراة عانى الوحدة من غياب مهاجمه الأساسي البرازيلي جواو بيدرو، وقام المدافع علاء زهير بدور المهاجم بإحراز هدف التعادل، ليعوض الخطأ الذي ارتكبه مع كارتابيا لاعب وسط شباب الأهلي، وتسبب في ضربة جزاء سجل منها «الفرسان» هدف التقدم، قبل عودة «أصحاب السعادة» إلى التعادل.