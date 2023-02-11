نتائج متميزة لـ «الشارقة للمرأة» في «قوى عُمان»



الشارقة (الاتحاد)



حقق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، نتائج متميزة في الجولة الثالثة من الدوري العُماني لألعاب القوى، والذي أقيم على مجمع السلطان قابوس الرياضي، وينظمه الاتحاد العُماني.

ومثل النادي اللاعبات، فاطمة علي البلوشي، ومهرة عبدالرحيم، وعبير البلوشي، وفاطمة مبارك، ومروة أحمد العمودي، وفاطمة الحوسني، وجواهر خليل المازمي، وإيماني لولي مونيانج، وكينيا مونيانج، وذلك في فئة السيدات.

وبعد منافسات مثيرة، فازت مهرة عبدالرحيم، بالمركز الأول لسباق 400 متر حواجز، فيما حصدت فاطمة علي البلوشي ومهرة عبدالرحيم، المركزين الأول والثاني على التوالي في سباق 400 متر، فيما فازت مروة العمودي، بالمركز الأول لسباق 3000 متر.

وفازت جواهر خليل، بالمركز الأول لفعالية رمي الرمح، فيما حصدت إيماني لولي، المركز الأول لفعالية دفع الجلة 3 كيلو، ونالت فاطمة الحوسني، المركز الأول لفعالية دفع الجله 4 كيلو. وأحرزت فاطمة علي البلوشي وعبير البلوشي وكينيا مونيانج وإيماني لولي، المراكز، الثالث والرابع والسابع والتاسع على التوالي في سباق 100 متر.

وأشارت بلقيس الشحي، رئيس قسم الألعاب الفردية في النادي، إلى أن احتساب نتائج نجمات نادي الشارقة الرياضي للمرأة في الدوري العُماني، بهدف المنافسة على لقب البطولة، في حال أكمل المشاركة في جميع جولات الدوري، والبالغة 5 جولات، وتنتهي في أبريل المقبل، مشيدة بعطاء لاعبات النادي، وتألقهن في البطولة، مثنية على جهود الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

وكشفت بلقيس الشحي، النقاب عن أن نجمة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، مهرة عبدالرحيم، نجحت بتحطيم رقم الدولة في سباق 400 متر حواجز، بزمن 01.09 دقيقة، منوهة إلى أن الزمن السابق في ذات السباق بلغ 01.11 دقيقة، مقدمة الشكر للنجمة مهرة، متوقعة مواصلة مشوار تألقها في مجال تحطيم الأرقام بتسجيل أرقام جديدة في فعالية سباق 400 متر حواجز.