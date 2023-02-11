ماراثون دبي.. «نيولوك» في النسخة الـ 22

رضا سليم (دبي)

تتجه أنظار العالم إلى مدينة إكسبو مع ضربة البداية لماراثون دبي الدولي في نسخته الـ 22، والذي ينطلق صباح الغد، ويعود بعد توقف أكثر من 3 سنوات، ليجمع نجوم الماراثون من جديد من مختلف دول العالم للمنافسة على المراكز الأولى، إلا أن الحدث الأبرز في المنطقة يظهر بشكل جديد «نيولوك»، حيث غير مساره وتحول إلى مدينة إكسبو. ويشهد مسار الماراثون بداية قوية من امتداد مدينة إكسبو دبي إلى بعض الطرق السريعة الحديثة في المدينة، مروراً بمجمع دبي للاستثمار وجميرا جولف إستيت، قبل أن يعود ليصل إلى نقطة النهاية أمام قبة الوصل الشهيرة.

وأغلقت اللجنة المنظمة باب التسجيل مساء أمس، وكانت آخر المجموعات مشاركة وأكثرها عدداً مجموعة جميرا، حيث تم تسجيل 1100 مشارك ومشاركة، بينما بلغ مجموع مشاركة كل من مجموعة الخرباش والورقاء والشعفار والحرة 500 مشاركة، والأمين 186 مشاركاً.

ويجسد ماراثون دبي الذي يعد أقدم ماراثون دولي في الشرق الأوسط، روح التآلف والتعارف بمشاركة عشرات الآلاف من مختلف دول العالم، وجميع الجنسيات والمستويات البدنية من المحترفين والمتمرسين والهواة، يتقدمهم أبطال العالم في رياضة الجري، حيث ينطلق الماراثون بسباق النخبة لمسافة 42.195 كم في الساعة 6.00 صباحاً. ويبدأ الرياضيون من جميع القدرات والمستويات في الوقت نفسه الذي يبدأ فيه نخبة متخصصي المسافات في العالم، في حين سيبدأ سباق الطريق المخصص للجمهور لمسافة 10 كيلومترات في الثامنة صباحاً، والسباق العائلي الترفيهي لمسافة 4 كيلومترات في الحادية عشرة صباحاً، وستكون هناك ميدالية تذكارية لكل مشارك في السباقات الثلاثة، بجانب تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في كل الفئات.

وأنهت اللجنة المنظمة للحدث الترتيبات كافة، بالتنسيق مع الجهات الداعمة، ومنها شرطة دبي لتأمين الطرق والمسارات للمشاركين، وأيضاً الجمهور، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي التي قررت تشغيل قطارات المترو من الرابعة صباحاً لنقل الجمهور إلى مكان الحدث مجاناً، ووضعت اللجنة اللمسات الأخيرة على منصة التتويج ومنصة الجمهور يميناً ويساراً بقبة الوصل، ومنصة كبار الشخصيات في المنطقة الأكثر ارتفاعاً، حتى بات مكان نهاية السباق والتتويج معاً أشبه بلوحة فنية.

ويتسابق أبطال العالم في الماراثونات من أجل الفوز بلقب النسخة الـ 22، حيث أعلن الإثيوبيون التحدي بالمشاركة الأقوى، وأبرزهم الإثيوبي تسيجاي ميكونين الفائز بلقب ماراثون دبي عام 2014، في أول ظهور له بعمر 19 عاماً فقط، ولا يزال زمنه 2:04:32 هو الزمن القياسي العالمي غير الرسمي للناشئين، ويدخل مواطنه أبيرا كوما الماراثون بوصفه واحداً من الرياضيين الإثيوبيين العالميين الذين شاركوا في سباقات الماراثون لأول مرة في دبي في عام 2014، ويتمتع الإثيوبي جيبريتساديك أبراها بالكثير من الخبرة في سباقات الماراثون، وأيضاً فيكر بيكيلي المعروف باسم فيكرتيفيرا وهو عداء ماراثون شاب، شارك في 6 سباقات ماراثون دولية فقط خلال مسيرته، وحقق انتصارات في خمسة منها.

أما على مستوى العداءات المرشحات للقب بقوة، فتظهر الإثيوبية روتي آجا مجدداً في دبي، وهي صاحبة الميدالية الفضية في سباق 5000 متر في بطولة العالم للناشئين في عام 2012، وأصبحت بطلة أفريقيا للناشئات، ومواطنتها جوتمي شون ايمانا التي سجلت أفضل زمن شخصي لها حالياً، وهو 2:20:11 في عام 2020، ويبدو أن هدفها الرئيسي التالي هو على مسار دبي المسطح وهو كسر حاجز 2:20 لأول مرة، ومن اللاعبات البارزات أيضاً الإثيوبية جيليتي بوركا باتي، ومواطنتها سيرانيش ييرجا.