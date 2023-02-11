«ميدان» ينفرد بصدارة «الإمارات للصيد بالصقور»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تصدر فريق ميدان ترتيب دوري الإمارات للصيد بالصقور، بعد نهاية الجولة الخامسة التي استضافتها العاصمة أبوظبي، ليرفع ميدان رصيده إلى النقطة 15، وحل «ند الشبا» وصيفاً بفارق الأهداف عن المتصدر، الذي يمتلك 19 هدفاً فيما يمتلك صاحب المركز الثاني 16 هدفاً، وتراجع فريق دبي إلى المركز الثالث بعد توقف رصيده عند النقطة 12، بعدما كان يشارك ميدان الصدارة بعد نهاية الجولة الرابعة.

وجاء في المركز الرابع فريق «الفرسان» الذي جمع في جعبته 9 نقاط، في حين احتل «الوسطي» المركز الخامس برصيد سبع نقاط، فيما حل سادساً فريق «حبشان» برصيد ست نقاط، وفي المركز السابع جاء «نوماس» برصيد 4 نقاط وحل ثامناً «النخرة» برصيد 4 نقاط أيضاً، وتاسعاً جاء «القدرة» بنقطة واحدة، فيما تذيل الترتيب «مربان» برصيد خال من النقاط.

وأسفرت منافسات الجولة الخامسة عن فوز فريق الوسطي عن النخرة 3-1 وفوز ميدان على دبي بالنتيجة نفسها، فيما اكتسح ند الشبا منافسه القدرة برباعية نظيفة، وفاز فريق نوماس على مربان 3-1، وانتصر فريق الفرسان على حبشان بنفس النتيجة.

ومن المقرر أن تقام الجولة السادسة لفئة العامة يوم الجمعة المقبل في دبي، وكذلك تقام الجولة الثالثة لفئة أصحاب السمو الشيوخ في اليوم نفسه، فيما تقام الجولة الرابعة يوم السبت المقبل، أما سابع جولات فئة العامة فتقام يوم السبت المقبل أيضاً.