ديوكوفيتش يطلب «الاستثناء»

لندن(رويترز)

قال جورجه شقيق اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أحد أبرز الرياضيين غير المطعمين ضد فيروس كورونا في العالم، إنه تقدم بطلب للحصول على إذن خاص لدخول الولايات المتحدة، لخوض بطولتي إنديان ويلز وميامي المفتوحة للتنس.

وتشترط الولايات المتحدة تلقي المسافرين جواً من الأجانب لقاحاً ضد فيروس كورونا، والذي لا يُتوقع رفع هذا الشرط قبل بدء إجراءات سحب قرعة الدور الرئيسي في التاسع من مارس المقبل.

وتقام بطولة ميامي المفتوحة من 22 مارس حتى الثاني من أبريل المقبلين.

ودخل ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً قائمة المشاركين في بطولة إنديان ويلز هذا الأسبوع، وذلك بعد فوزه بالبطولة خمس مرات.

وقال جورجه: «يتعين على نوفاك الحصول على إذن خاص، لأن الولايات المتحدة لا تزال تمنع دخول الأشخاص غير الملقحين، وهو أمر لا يصدق ببساطة، لأن العالم بأسره مفتوح والفعاليات الرياضية تحدث بمشاركة الرياضيين المحصنين وغير الملقحين على حد سواء.

قدم نوفاك جميع الوثائق المطلوبة، وقد صرح مديرو بطولات إنديان ويلز وميامي علناً، بأنهم يريدون نوفاك في تلك البطولات وأنهم يريدون حضوره. لم يتبق سوى أيام قليلة قبل اتخاذ القرار، وما تبقى لنا أن نفعله هو الأمل في نتيجة إيجابية».

وقال تومي هاس مدير بطولة إنديان ويلز الشهر الماضي، إنه سيكون من العار إذا لم يُسمح لديوكوفيتش بالمنافسة في البطولة وبطولات أخرى في الولايات المتحدة هذا العام.

وغاب ديوكوفيتش، أحد أبرز الرياضيين غير الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا، عن بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي، وتم ترحيله من البلاد بسبب رفضه الحصول على اللقاح.

وعاد إلى أستراليا هذا العام وفاز بلقب بطولتها المفتوحة، ليحقق لقبه 22 في البطولات الأربع الكبرى ويعادل الرقم القياسي للإسباني رافائيل نادال، ويعتلي صدارة التصنيف العالمي.

وصرح اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً سابقاً، بأنه سيغيب عن البطولات الأربع الكبرى بدلاً من الحصول على لقاح كوفيد-19.