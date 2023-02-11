دجانيني يخطف قلب الشارقة في «الظهور الأول»

علي معالي (الشارقة)



بداية مثالية لدجانيني تافاريس «31 عاماً»، المهاجم الجديد لفريق الشارقة، والذي خطف قلوب جماهير «الملك»، عندما لعب 76 دقيقة في «الظهور الأول» مع الفريق، ونجح في إحراز هدف، وأسهم في هدفين، من «رباعية» الفوز على عجمان، ضمن «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين»

وقدم دجانيني فاصلاً من المهارة والمراوغات التي خطفت آهات الجماهير في المدرجات، وهتفت له كثيراً عقب نهاية المباراة، في لفتة تؤكد أنه تم اعتماده رسمياً معشوقاً جديداً في «بيت الملك»، وأن النجم لا يحتاج إلى وقت طويل لإثبات كفاءته داخل «المستطيل الأخضر».

لم يتوقع الكثيرون أن يكون الظهور بهذا المستوي الرائع من لاعب الرأس الأخضر، وهو ما قاله الروماني كوزمين مدرب الشارقة، والذي أشاد بما قدمه دجانيني، ومنحه درجة «جيد جداً» في أول 76 دقيقة، وما لا يعرفه الكثيرون أن انسجام دجانيني السريع سببه الأول شعوره بالارتياح الكبير بين لاعبي «الملك»، رغم أنه لم يتدرب إلا مرات قليلة، وهذا يؤكد أنه كان جاهزاً نفسياً وبدنياً للمشاركة في مباراة تحمل الكثير من التحديات ووضعت الفريق من جديد على قمة الدوري منفرداً.

ولعل الفارق القصير بين آخر مباراة لعبها بالدوري التركي مع طرابزون سبور في أول فبراير الجاري، ومباراته الأخيرة أمام عجمان سبب مهم في وجود اللياقة والمهارة والانسجام السريع مع كافة العناصر، خاصة في الهجوم، وهو ما ظهر مع الإسباني باكو ألكاسير، والذي قدم له «هدية» الهدف الأول، والانطلاقة المهمة في ملاعبنا في الدقيقة 28، ورد دجانيني «التحية» بتمريرة مثالية ومراوغة رائعة، ليسجل ألكاسير الهدف الثالث في الدقيقة 62، وهو «الهدف 100» للاعبين الإسبان في دوري المحترفين، ما جعل جماهير الشارقة تعيش الفرح والسعادة لأسباب عدة منها العودة إلى القمة.

ومشوار دجانيني حافل الإنجازات الشخصية، منذ أن وطأت قدماه البرتغال، وهو في سن الـ 18، حيث لعب لفرق أونياو ليريا وأوليانينسي وبنفيكا وناسيونال، حتى عام 2014، وغادر إلى الدوري المكسيكي، وشهد عام 2018 تتويج دجانيني بجائزة الهداف برصيد 20 هدفاً مع سانتوس لاجونا، وأسهم في العديد من الألقاب على مدار 4 مواسم.

ولعب توهجه في المكسيك دوراً في انتقاله إلى الأهلي السعودي، وتألق في موسمه الأول «2018- 2019»، بتسجيل 20 هدفاً في 21 مباراة، وأساهم في 42 هدفاً خلال 56 مباراة خاضها بألوان الفريق «32 تسجيلاً و10 صناعة»، وانتقل إلى الدوري التركي، دفاعاً عن ألوان طرابزون، ولعب 94 مباراة وسجل 20 هدفاً وصنع 9 أهداف، وتُوج مع الفريق ببطولة الدوري في الموسم الماضي.

شارك دجانيني خلال مسيرته في مباراتين بدوري أبطال أوروبا، و6 لقاءات في الدوري الأوروبي، وانضم إلى منتخب الرأس الأخضر في أواخر عام 2011، وسجل هدفه الدولي الأول في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2013 أمام مدغشقر.