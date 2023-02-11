ملتقى دبي الدولي للأكاديميات يستعرض تطوير المواهب



دبي (الاتحاد)

نظم مجلس دبي الرياضي، بمقره في حي دبي للتصميم «ملتقى دبي الدولي لأكاديميات كرة القدم»، تحت شعار «تبادل الخبرات لتطوير المواهب الرياضية»، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين والمدربين من ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي وميلان وكروزيرو وبلد الوليد وسلتا فيجو، في إطار الخطة الاستراتيجية للمجلس التي تهدف إلى التميز والإنجازات الرياضية، ودعماً لجهود المجلس في اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية.

وتحدث خلال الملتقى ممثلو أشهر الأكاديميات العالمية في كرة القدم، وفي مقدمتهم مارك فينيالس مسؤول منهجية التدريب بنادي برشلونة، ولورينزو مونديني من ميلان، وخوزيه بارجيراس مارتينيز مساعد مدرب ريال مدريد، جاك ووستر مسؤول البرامج الرياضية في تشيلسي، روبارتو باراجا مدير أكاديمية كروزاريو البرازيلي، ودييجو لوباز مدير أكاديمية بلد الوليد الإسباني، ولويس كارلوس سالفادور مارتينيز مساعد مدرب سلتا فيجو الإسباني، بحضور أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، ومدراء ومشرفي أكاديميات كرة القدم بأندية دبي.

واستعرض الملتقى في الجلسة الأولى تأثير فلسفة كرة القدم وأسلوب اللعب بالنادي واستراتيجية الأكاديمية وبرامج المواهب، وتحدث فيها كل من روبارتو براجا ودييجو لوباز.

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان «تبادل الخبرات لتطوير المواهب الرياضية»، وتحدث فيها مارك فينيالس عن برامج النخبة واستكشاف المواهب، كما استعرض لورينزو مونديني طرق إعداد الموهوبين بشكل فردي، وناقش خوزيه بارجيراس مارتينيز أساليب استخدام اللاعب لتنمية المواهب وكيفية إدارة المواهب في جانب التحليل الخاص بالمباريات والأداء الفردي، واستعرض لويس كارلوس سالفادور مارتينيز موضوع تطوير ثقافة الفوز والأداء العالي، فيما كشف جاك ووستر عن كيفية تصميم المحتوى الخاص ببرامج تدريب الناشئين.

وشهد الملتقى حضوراً كثيفاً من ممثلي الأندية المحلية والدولية، حيث جمع الملتقى عدة مدارس كروية مختلفة، تحت سقف واحد، وتحول إلى حلقة نقاشية، تم خلالها تبادل الآراء والخبرات الدولية بين ممثلي أندية دولية، يصل عمرها إلى مئات السنين، ليوفر فرصة كبيرة لمنتسبي أندية الوطنية، لتحقيق أكبر استفادة على كافة الأصعدة، سواء الفنية أو الإدارية أو التنظيمية، مما يسهم في تحقيق أهداف مجلس دبي الرياضي، لتعزيز وتطوير قطاع الأكاديميات والناشئين في الأندية.

ويحرص المجلس منذ تأسيسه على إطلاق البرامج والمبادرات التي تخدم الهدف، من خلال توفير البيئة المناسبة لاكتشاف الموهوبين ومشاركة الرياضيين المتميزين وتطوير مواهبهم وفق أفضل المعايير الدولية.

وتشمل جهود المجلس العديد من الفعاليات والبطولات، من أبرزها «بطولة دبي الدولية المفتوحة لأكاديميات كرة القدم»، التي ينظمها المجلس سنوياً، ويشارك فيها آلاف اللاعبين من الناشئين، وتسهم البطولة بشكل كبير في اكتشاف المواهب، وضمها إلى أندية دبي، وبطولة كأس دبي للقارات تحت 13 سنة، ومهرجان دبي لبراعم كرة القدم، والدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم بطولة دبي الدولية لكرة السلة للناشئين، وغيرها من البرامج والفعاليات.