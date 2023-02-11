منتخبنا يكسب الكويت في «هدف غرب آسيا»



عجمان (الاتحاد)



فاز منتخب كرة الهدف على الكويت 16-11، في افتتاح بطولة غرب آسيا، والتي تقام في ضيافة نادي عجمان لذوي الإعاقة،

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخبنا 10-6، وقدم لاعبونا مستوى جيداً على مدار الشوطين رغم قوة «الأزرق»، ويلعب «الأبيض» الأحد مع عُمان في الفترة الصباحية، وقطر في الفترة المسائية.

وشدد موح الموح، مدرب منتخبنا، على صعوبة المباراة، مؤكداً أنها جاءت «دراماتيكيّة»، نظراً لتبادل الفريقين التفوّق في النتيجة، مشيراً إلى أن «الأزرق» يملك لاعبين يجيدون التسديد القوي، ممّا جعل المباراة صعبة على منتخبنا، خاصة عندما عاد الكويت من التأخر بأربعة أهداف إلى التقدّم بهدف، وبإجراء التعديلات الفنية تفوق «الأبيض» في النتيجة النهائية.

وعن الفرق المشاركة في البطولة، كشف الموح عن أنه لاحظ العديد من الوجوه الشابة في المنتخبات، ما يستلزم متابعة المباريات للوقوف على المستويات الفعلية للفرق المشاركة، وهي الكويت، السعوديّة، قطر، عُمان، الأردن، بالإضافة إلى الإمارات «المستضيف».

وأضاف: «البطولة تقام بنظام الدوري من دور واحد، وتتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى نصف النهائي، ويعقبه النهائي ومباراة تحديد الميدالية البرونزية».