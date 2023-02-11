الأحد 12 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

منتخبنا يكسب الكويت في «هدف غرب آسيا»

منتخبنا يكسب الكويت في «هدف غرب آسيا»
11 فبراير 2023 14:30

 
عجمان (الاتحاد)


فاز منتخب كرة الهدف على الكويت 16-11، في افتتاح بطولة غرب آسيا، والتي تقام في ضيافة نادي عجمان لذوي الإعاقة، 

أخبار ذات صلة
"الإمارات للفلك" يحدد غرة شهر شعبان
«صحة أبوظبي» جاهزة لتقديم الرعاية المتكاملة بـ «مونديال القدرة»

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخبنا 10-6، وقدم لاعبونا مستوى جيداً على مدار الشوطين رغم قوة «الأزرق»، ويلعب «الأبيض» الأحد مع عُمان في الفترة الصباحية، وقطر في الفترة المسائية.
وشدد موح الموح، مدرب منتخبنا، على صعوبة المباراة، مؤكداً أنها جاءت «دراماتيكيّة»، نظراً لتبادل الفريقين التفوّق في النتيجة، مشيراً إلى أن «الأزرق» يملك لاعبين يجيدون التسديد القوي، ممّا جعل المباراة صعبة على منتخبنا، خاصة عندما عاد الكويت من التأخر بأربعة أهداف إلى التقدّم بهدف، وبإجراء التعديلات الفنية تفوق «الأبيض» في النتيجة النهائية.
وعن الفرق المشاركة في البطولة، كشف الموح عن أنه لاحظ العديد من الوجوه الشابة في المنتخبات، ما يستلزم متابعة المباريات للوقوف على المستويات الفعلية للفرق المشاركة، وهي الكويت، السعوديّة، قطر، عُمان، الأردن، بالإضافة إلى الإمارات «المستضيف».
وأضاف: «البطولة تقام بنظام الدوري من دور واحد، وتتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى نصف النهائي، ويعقبه النهائي ومباراة تحديد الميدالية البرونزية».

 

قطر
عمان
منتخب كرة الهدف
الإمارات
الكويت
عجمان
آخر الأخبار
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
دنيا
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
9 فبراير 2023
جزيرة السعديات.. وجهة الاحتفال بـ"الفالنتاين"
دنيا
جزيرة السعديات.. وجهة الاحتفال بـ"الفالنتاين"
اليوم 15:21
تيم سميث: 90% من وقت المصور يمضيه بانتظار لحظة
دنيا
تيم سميث: 90% من وقت المصور يمضيه بانتظار لحظة
اليوم 15:07
الفردان يفض الشراكة مع ديوب!
الرياضي
الفردان يفض الشراكة مع ديوب!
اليوم 15:00
جمهور «إكسبوجر» يحصل على نسخة موقعة من كتاب ستيف ماكوري
دنيا
جمهور «إكسبوجر» يحصل على نسخة موقعة من كتاب ستيف ماكوري
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©