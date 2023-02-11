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الرياضي

النصر يجهز محترفيه بجلسات علاجية

النصر يجهز محترفيه بجلسات علاجية
11 فبراير 2023 14:05

الرياض(د ب أ)

خضع البرازيلي أندرسون تاليسكا والأرجنتيني بيتي مارتينيز والإسباني ألفارو جونزاليس، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لجلسة علاجية أمس الجمعة في عيادة النادي، رغم الإجازة الممنوحة للفريق. وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن المصابين الثلاثة، سينفذون جلسات علاجية حتى يوم الثلاثاء المقبل، قبل تحديد إمكانية عودتهم إلى صفوف الفريق، والمشاركة في المباراة المقررة أمام التعاون يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي. 

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وكان الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر، قد منح اللاعبين إجازة لمدة يومين بعد مواجهة الوحدة، التي انتهت بفوز النصر 4 / صفر، على أن يعودوا غداً الأحد.
ويعاني تاليسكا من إصابة في العضلة الخلفية، بينما تعرض مارتينيز لإصابة في العضلة الضامة، وأصيب ألفارو في وتر العضلة الخلفية.

النصر السعودي
التعاون
الدوري السعودي
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