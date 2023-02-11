55 لاعباً يتنافسون في «أبوظبي لرفع الأثقال»



أبوظبي (الاتحاد)



تقام «الأحد» بطولة أبوظبي لرفع الأثقال، في نادي بييك فيتنس بحديقة أم الإمارات في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 55 لاعباً، ويبلغ مجموع جوائزها 100 ألف درهم، وتجرى البطولة بنظام الأوزان، وتشمل 5 فئات للرجال والسيدات، و10 أوزان بين 51 إلى 110 كيلوجرامات، وتضم فئاتها بجانب الرجال والسيدات، الشباب والناشئين.

والبطولة هي الأولى التي ينظمها نادي أبوظبي لرفع الأثقال بعد إشهاره، وتأتي في إطار اكتشاف المواهب لاختيار عدد من اللاعبين لضمهم إلى النادي، تمهيداً للمشاركة في الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وعقدت اللجنة الفنية برئاسة خليفة الدرمكي نائب رئيس إدارة النادي، اجتماعاً وقفت خلاله على الترتيبات الخاصة بالبطولة الأولى للنادي، الذي يتطلع إلى جذب المواهب في رياضة رفع الأثقال، ووضع اللعبة في القمة، من خلال خطة استراتيجية تهدف إلى صناعة الأبطال وتحقيق الإنجازات.

وأكد خليفة الدرمكي أن البطولة تمثل استهلالاً جيداً للنادي، والتعريف به، مشيراً إلى أن النادي يسعى للبناء القاعدي، واستقطاب اللاعبين المتميزين، وفق خطة وبرامج تم وضعها على المدى القصير والطويل، من أجل أن يكون النادي شمعة مضيئة رياضياً في العاصمة أبوظبي والإمارات، ويخطو بثبات نحو العالمية من خلال حصد الإنجازات.

وأضاف: البطولة تحت أنظار الخبير باندو أفيناش المدير الفني الذي تعاقد معه النادي مؤخراً، وتشهد مشاركة جيدة من اللاعبين، وتقيس المستوى الفني للمشاركين، تمهيداً لاختيار عدد من العناصر للانضمام إلى النادي خلال الفترة المقبلة، وفقاً للمستوى الفني.

وأشار الدرمكي إلى أن نادي أبوظبي لرفع الأثقال، وضع برنامجاً حافلاً بالنشاط خلال العام الحالي، يشهد تنظيم عدد من البطولات المفتوحة، وأخرى مخصصة للمحترفين، بجانب فتح أبواب النادي لكل الهواة عبر برامج تدريبية تحت إشراف مدربين أصحاب كفاءة عالية.