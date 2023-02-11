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11 فئة ترسم «مشهد الختام» في «الدراجات المائية»

11 فئة ترسم «مشهد الختام» في «الدراجات المائية»
11 فبراير 2023 13:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يُسدل الستار «الأحد» على الجولة الخامسة والختامية، من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، والتي تقام على كاسر الأمواج بالعاصمة أبوظبي، في مشهد مثير يجمع 60 متسابقاً في 11 فئة تشارك بالبطولة.
وتقام الجولة الختامية من البطولة، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في استمرار قوي وناجح للموسم المحلي المليء بمختلف البطولات البحرية الحديثة والتراثية.
ومن المقرر أن تنطلق المنافسة على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الصباحية 10 فئات، تبدأ مع فئة «واقف جي بي 1»، وبعدها «جالس جي بي 3»، و«واقف جي بي 2»، و«جالس جي بي 2»، ثم خامس الفئات «واقف جونيور»، وتضم ثلاث فئات للناشئين، وبعد ذلك «جالس جي بي 4»، وفئة العمالقة أو فئة المخضرمين.
وتم تخصيص 15 دقيقة لكل فئة من الفئات السابقة، وتأتي الفئة العاشرة والختامية في المرحلة الصباحية، مع فئة جالس محترفين، والتي تم تخصيص 20 دقيقة لها، وتدخل كل الفرق بعدها في فترة راحة استعداداً للمرحلة المسائية والختامية، والتي تنطلق في الساعة الثانية والنصف ظهراً بنفس ترتيب الفئات الصباحية، مع إضافة فئة الحركات الاستعراضية في الختام، ويعقبها تتويج الفائزين في الجولة والمنافسة.
من جهته وجه ناصر الظاهري مشرف عام السباق، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والتحية إلى المشاركين والقادمين، من خلال بطولة الإمارات الدراجات المائية، مؤكداً أن الجولة تحظى بتحدٍ وندية كبيرة بين المشاركين، من أجل الوصول للمراكز الأولى، واعتلاء منصات التتويج،
وأكد الظاهري أن المنافسة ستكون قوية في خامس جولات البطولة والمحطة الختامية لموسم الدراجات المائية، خاصة أنها ستحدد أبطال الموسم في كل الفئات، وقال: نشاهد اليوم إثارة كبيرة وندية بين المشاركين للوصول إلى المراكز الأولى في كل فئة، واستمرار حصد النقاط، تابعنا إثارة قوية في الجولات الأربع الماضية من المنافسة، وبكل تأكيد تكون الجولة استمراراً للإثارة والتحدي بين المشاركين.
وعبر الظاهري عن أمنياته بالتوفيق لكل المشاركين في الجولة الختامية من البطولة، خاصة أنها تقام على كورنيش العاصمة، وهو من الأماكن المتميزة لتنظيم السباقات البحرية، والمغلقة بعيداً عن التيارات المائية والأمواج التي قد تؤثر على الدراجات والمشاركين.

الإمارات
أبوظبي
كاسر الأمواج
بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية
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