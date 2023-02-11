«مقياس» نجم السرعة و«تول بوي» بطل الجينيز بميدان



عصام السيد (دبي)



حطم «بلو تريل» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة جيمس دويل، الرقم القياسي لمسافة 2000 متر «عشبي»، بزمن 1:59:20 دقيقة، حين تفوق بفارق 11 طولاً على أقرب منافسيه، في الشوط الأول، على لقب سباق بالم جميرا البالغة جائزته 75 ألف دولار، في السباق الذي أُقيم في خامس أشواط أمسية كرنفال كأس دبي العالمي السادسة بمضمار ميدان، وبلغت جائزته 180 ألف دولار برعاية نخيل.

وتُوج «مقياس» لنقابة بورسلي للسباقات، بإشراف راشد بورسلي، وقيادة أوسكار شافيز، بطلاً ونجماً للشوط الرئيس المخصص للسرعة في سباق بلو بوينت سبرينت «للفئة الثانية» لمسافة 1000 متر – عشبي ومسجلاً 57:10 ثانية.

وكان «الكامل» لشادويل، وبإشراف مصبح المهيري، وقيادة دين أونيل، نجم تحدي الشوط الثاني «تكافؤ» لمسافة الميل، على لقب دبي آيلاند البالغة جائزته 75 ألف دولار، عندما قاتل حتى الأمتار الأخيرة، ليقطع المسافة في 1:37:74 دقيقة.

ومنح «دانية» الثنائية لإسطبلات شادويل، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة دين أونيل، لقب سباق بيزنس باي شالنج «قوائم» البالغة جائزته 100 ألف دولار، في الشوط السابع لمسافة 1400 متر – عشبي، ومسجلاً زمناً سريعاً بلغ 1:22:00 دقيقة.

وأكد «الدسم» للشيخ عبد الله الملك الصباح، بإشراف جورج بووي، وبقيادة مايكل بارزلونا، حُسن ترشيحه بفوز سهل بسباق جائزة دبي «شروط» البالغة 100 ألف دولار، بالشوط الثالث المخصص لخيول الثلاث سنوات لمسافة 1200 متر – عشبي، وسجل ابن «هاري أنجل» 1:09:78 دقيقة.

واقتنص «فرانز شتراوس» لجريج برايس، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، لقب سباق كيرلن للتكافؤ البالغة جائزته 100 ألف دولار، في الشوط الرابع لمسافة 2000 متر – رملي، ومسجلاً 2:04:74 دقيقة.

وحصد الجواد المبتدئ «تول بوي» لمزرعة كالوميت، بإشراف المدرب الأميركي دوج أونيل، وقيادة وليام بيوك، لقب سباق الـ 2000 جينيز الإماراتي «للفئة الثالثة» البالغة جائزته 150 ألف دولار، في الشوط السادس لمسافة الميل – رملي، وسجل البطل زمناً وقدره 1:37:32 دقيقة.

ومن جهة أخرى، تقدم مبادرة فزعة التي أطلقها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، حزمة فريدة من الخدمات الحصرية الموجهة لأعضاء برنامج فزعة، بهدف تنويع وتوسيع مجالات التكافل بينهم والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، وذلك خلال 6 أشواط في سباق مضمار ميدان الحادي عشر للموسم «2022 -2023» اليوم، وينطلق الشوط الأول في الساعة 2:30 بعد الظهر.

وأطلق على الشوط الأول اسم فزعة كبار المواطنين، والشوط الثاني خصومات فزعة، والثالث فزعة الفضية، والرابع فزعة الذهبية، والخامس فزعة البلاتينية، والسادس فزعة همم.