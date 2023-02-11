الكمالي وبرغش يجتمعان بعد 3 أعوام!



معتصم عبدالله (دبي)



جمع فوز النصر «الثمين» على حساب ضيفه خورفكان 1-0، مساء أمس «الجمعة»، على «استاد آل مكتوم» ضمن «الجولة 16» من دوري أدنوك للمحترفين «الثنائي» حمدان الكمالي المدافع الجديد لـ «العميد»، والذي خاض مباراته الأولى بالقميص «الأزرق»، وزميله السابق في «العنابي» محمد برغش للمرة الأولى منذ موسم 2019 - 2020.

وتبدو المفارقة في خوض «الثنائي» الكمالي وبرغش آخر مباراة معاً بقميص الوحدة، فريقهما السابق أمام خورفكان أيضاً، في الجولة التاسعة لدوري المحترفين موسم 2019- 2020، على استاد آل نهيان، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وانتظر حمدان الكمالي «33 عاماً»، ومحمد برغش «32 عاماً»، أكثر من ثلاثة أعوام، قبل اللعب معاً في فريق واحد، خلال مباراة «الجولة 16» لفريقهما الحالي «العميد» أمام خورفكان 1-0، بعدما شاركا «بديلين»، ليصنع برغش كرة الهدف الوحيد في المباراة، والذي سجله المغربي عادل تاعرابت في الدقيقة 69، وشهدت المباراة ذاتها مشاركة المهاجم «البديل» عبدالله أنور اللاعب السابق للوحدة في دقائق الوقت بدل الضائع.

ومثلت المواجهة أمام خورفكان الأولى للمدافع حمدان الكمالي مع «العميد»، بعد انتقاله حديثاً قادماً من شباب الأهلي، والأولى أيضاً للمدافع المخضرم في الدوري، خلال الموسم الحالي 2022- 2023، بعد عودته من الإصابة، فيما خاض برغش مباراته الثالثة على التوالي مع «الأزرق» لاعباً بديلاً، بعد مباراتي الشارقة 1-2 في «كأس رئيس الدولة»، وعجمان 1-4 في «الجولة 15» للدوري.

وسبق للكمالي وبرغش اللعب معاً في صفوف «العنابي»، على مدار 6 مواسم، بداية من 2014- 2015، والذي شهد انتقال برغش إلى الوحدة قادماً من بني ياس، وحتى 2019- 2020، والذي شهدت نهايته انتقال الكمالي من «العنابي» إلى شباب الأهلي، وصولاً إلى محطته الحالية مع «العميد».

وعبر الكرواتي جوران توميتش، مدرب النصر، عن سعادته بتعدد الخيارات الفنية في تشكيلة فريقه، على مستوى الأساسيين ولاعبي «دكة البدلاء»، بعد الفوز على خورفكان بهدف، وقال «حققنا فوزاً مهماً، وأظهرنا للجميع أن الخسارة أمام عجمان كانت فقط يوم سيئ».

وأضاف «لعبنا بشكل جيد، وبتنظيم رائع في الملعب أمام منافس قوي، وأهدرنا أكثر من فرصة لقتل المباراة بالهدف الثاني، وإجمالاً فإنني راضٍ بشكل كامل عن الأداء والفريق وروح اللاعبين».

في المقابل، اعترف الوطني عبدالعزيز العنبري، مدرب خورفكان، بأحقية النصر بالفوز وحصد النقاط الثلاث، وقال «أهنئ المنافس بالفوز، كونه استحق النقاط لأفضلية أدائه، على عكس فريق الذي لم يقدم الأداء المطلوب».

وأضاف: «وضع فريقي غير جيد، ولكن مشوار الدور الثاني لا يزال طويلاً، ونحتاج إلى عمل أكثر، بعدما توقعنا مستوى أفضل، وعلينا مراجعة الحسابات»، لافتاً إلى أن غياب التركيز عن لاعبيه، مقارنة بمباراة الجولة الماضية أمام الجزيرة 1-1 صعب مهمة فريقه، مؤكداً تحمل الجهاز الفني واللاعبين نتيجة الخسارة.