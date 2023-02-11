«الإعصار» ينشد تعزيز صدارة «الأولى» أمام «جلف»



معتصم عبدالله (دبي)



ينشد حتا تعزيز صدارته لدوري الدرجة الأولى، حينما يحل ضيفاً على «جلف أف سي»، صاحب المركز الثاني عشر، الأحد، على استاد نادي الإمارات برأس الخيمة، في ختام «الجولة 21»، والتي تشهد أيضاً مباريات الفجيرة وجاره العروبة في «ديربي مثير»، التعاون والعربي، والحمرية والذيد.

وتبدو الفرصة مواتية أمام «الإعصار» المتصدر بـ 40 نقطة، لمواصلة تفوقه في الدوري أمام مضيفه «جلف أف سي» صاحب الـ 24 نقطة في المركز 12، ويعول حتا بإشراف مدربه الوطني عبدالله مسفر على التألق اللافت لعناصر الفريق، بقيادة المهاجم الإنجليزي بينيك أفوبي، والذي أسهم بشكل فعال في فوز حتا على الإمارات 3-2 في قمة الجولة الماضية.

ويبحث الحمرية «الرابع» برصيد 33 نقطة البقاء ضمن رباعي المقدمة، في مواجهة ضيفه الذيد «الثامن» بـ 26 نقطة، في المقابل يحتضن ملعب الفجيرة مباراة «الديربي» التي تجمع «الذئاب» صاحب المركز 14 برصيد 22 نقطة، أمام جاره العروبة «التاسع» بـ 24 نقطة، فيما يستقبل التعاون «العاشر» بـ 24 نقطة، منافسه العربي صاحب المركز الخامس وله 32 نقطة.

مباريات الأحد

الفجيرة - العروبة 17:20

التعاون - العربي 17:20

الحمرية - الذيد 17:25

جلف أف سي - حتا 17:25