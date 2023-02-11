الخرطوم تستضيف «عربية الشطرنج»



الشارقة (الاتحاد)



تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم منافسات البطولة العربية للرجال والسيدات للشطرنج، وينظمها الاتحاد السوداني، بإشراف الاتحاد العربي، من 25 فبراير الجاري إلى 6 مارس المقبل، بمشاركة 16 منتخباً.

ويحضر البطولة أركادي دفور كوفتش، رئيس الاتحاد الدولي، والشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي، وتشيبيسو سيجارو، رئيسة الاتحاد الأفريقي، ودانة أوزالو، مساعدة رئيس الاتحاد الدولي.

وتأكدت مشاركة الأردن وسوريا والعراق وقطر ولبنان والجزائر وموريتانيا واليمن والإمارات والسعودية ومصر وإريتريا وجيبوتي وتونس وليبيا والصومال وفلسطين وجنوب السودان، والسودان «المستضيف»، ومن المتوقع مشاركة بقية الاتحادات العربية الأعضاء.

وأكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، دعمه الكامل لتنظيم البطولة في السودان، وتقديم الدعم الفني واللوجستي للاتحاد السوداني، لتحقيق النجاح الكامل للبطولة، خاصة أنها فرصة للاعبين العرب لحصد الألقاب والتأهل لكأس العالم.

من جانبه، أكد عمر عبد الله دياب، رئيس الاتحاد السوداني، دعم الحكومة السودانية ووزارة الشباب والرياضة الكامل لتنظيم البطولة بالخرطوم، وتوفير كل الظروف والتسهيلات لبلوغ النجاح المطلوب، مؤكداً أن الاتحاد يملك جميع القدرات الفنية والإدارية والمرافق لتنظيم البطولة على الوجه الأكمل.

وأشار إلى أن البطولة لها أهمية كبيرة لدى اللاعبين العرب، خاصة أنها تمنح لقب أستاذ دولي كبير وأستاذة دولية كبيرة وألقاباً أخرى، كما أنها تؤهل الفائز والفائزة للمشاركة في كأس العالم للشطرنج، وشدد على أن اتحاد بلاده أنهى التحضيرات لاستقبال واستضافة الوفود العربية في أفضل الفنادق بالعاصمة الخرطوم.

ويشارك منتخب الإمارات في البطولة بـ 6 لاعبين ولاعبات، هم عمار محمد السدراني، وعبدالرحمن محمد الطاهر، وروضة عيسى السركال، وأحلام راشد، ووافية درويش المعمري، وشيماء نعمان.