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«الفرسان» يتصدر نصف نهائي «أقوياء اليد»

«الفرسان» يتصدر نصف نهائي «أقوياء اليد»
11 فبراير 2023 11:00

 
رضا سليم (دبي)

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تصدر شباب الأهلي المجموعة الأولى من نصف نهائي دوري «أقوياء اليد» بعد فوزه على العين 19-16، في المباراة التي جرت بصالة «البنفسج»، وانتهى الشوط الأول بتقدم «الضيوف» 11-8، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 5 نقاط، من تعادل وفوز، يليه «الزعيم» في المركز الثاني وله 4 نقاط.
وتعادل الوصل ومليحة 28-28، في المباراة التي أقيمت بصالة «الإمبراطور»، وانتهى الشوط الأول بتقدم «الضيوف» 15-13، ليصل مليحة إلى 4 نقاط بالتعادل مرتين، فيما حصل الوصل على النقطة الثالثة من خسارة وتعادل.
وتحدد الجولة الأخيرة ترتيب فرق المجموعة في النهائي، حيث يلتقي مليحة مع العين، وشباب الأهلي مع الوصل، ورغم أن الفرق الأربعة تلعب في النهائي، إلا أنها تركز على القمة والوصافة، لدخول الدور النهائي بنقاط اعتبارية، تساعد على الصدارة والفوز بالبطولة، خاصة أن النهائي يقام بنظام دوري من دور واحد، ويتم الترتيب بعد الجولة الأخيرة.

دوري أقوياء اليد
شباب الأهلي
العين
الوصل
مليحة
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