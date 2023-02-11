هرنانديز يعاني «أزمة معنويات»!



روما (أ ف ب)

أقرّ المدافع الفرنسي تيو هرنانديز بتدني معنوياته، بعد خسارته نهائي كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده أمام الأرجنتين، بركلات الترجيح في ديسمبر الماضي في قطر.

قال ظهير ميلان الإيطالي لمنصة «دازون» للبث التدفقي، بعد فوز فريقه على تورينو «1-0» في الدوري المحلي «بعد المونديال، تدنت معنوياتي، لكن أعتقد الآن أني أصبحت أفضل».

تابع اللاعب الذي صنع تمريرة حاسمة لهدف مواطنه أوليفييه جيرو «حققنا ثلاث نقاط مهمة، لم نلعب جيداً في المباريات الأخيرة، لكن مع هذا الفوز اعتقد أننا نحقق انطلاقة جديدة».

وعرف ميلان حامل اللقب سلسلة سوداء من سبع مباريات دون أي فوز، بينها خمس توالياً في الدوري، بفارق كبير عن نابولي المتصدر، وهذا يعني ان آماله بالاحتفاظ باللقب أصبحت شبه معدومة منطقياً.

وشرح هرنانديز سبب وقوع النادي «اللومباردي» بهذه الحفرة بأنه «ذهني تماماً»: «لكننا فريق قوي، موحّد وننطلق للأمام».

وأشاد هرنانديز بعودة زميله المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش «41 عاماً» إلى الفريق للمرة الأولى هذا الموسم دون أن يلعب، بعد غياب ثمانية أشهر، إثر جراحة صعبة في ركبته «هو مدرّب-لاعب، بفضله أيضاً حققنا الفوز».