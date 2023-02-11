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براون لن يحتاج إلى جراحة في الوجه

براون لن يحتاج إلى جراحة في الوجه
11 فبراير 2023 10:19

 
لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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يأمل مسؤولو بوسطن سلتيكس ألا يحتاج اللاعب جايلن براون لجراحة، بعض تعرضه لكسر في وجهه في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وقال رئيس عمليات كرة السلة في بوسطن براد ستيفنز، إن براون من غير المرجح، أن يواجه فترة ابتعاد طويلة، بعد تلقيه ضربة غير متعمدة من «كوع» زميله نجم الفريق الآخر جايسون تايتوم.
قال ستيفنز لمراسلين «آخر الأنباء عن جايلن براون، أنه لن يحتاج لجراحة، ونرى كيف يشعر في الأيام المقبلة، لقد تم تجهيزه بالفعل لارتداء قناع، لكنه لا يزال يشعر بالأمر وهذا ليس رائعاً».
وشرح بوسطن أن براون يعاني من كسر في الوجه، تعرّض له خلال الفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، عندما كان يحاول التقاط كرة مرتدة مع زميله تايتوم.
ويقدّم براون «26 عاماً»، الذي يحمل ألوان الفريق الأخضر منذ 2016، أفضل مستوياته، ويبلغ معدله 27 نقطة في المباراة الواحدة إلى 7.1 متابعات، مع سلتيكس متصدر ترتيب الدوري هذا الموسم.
وغاب براون عن فوز فريقه الأخير على ضيفه تشارلوت هورنتس 127-116، حيث رفع رصيده إلى 40 فوزاً و16 خسارة في صدارة منطقته والدوري.

كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
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