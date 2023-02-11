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سيلفا يمدّد عقده مع تشيلسي

سيلفا يمدّد عقده مع تشيلسي
11 فبراير 2023 09:42

 
لندن (أ ف ب) 

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مدّد تشيلسي الإنجليزي عقد مدافعه المخضرم البرازيلي تياجو سيلفا حتى نهاية موسم 2023-2024، ورغم إنفاقه 600 مليون دولار، على لاعبين جدد هذا الموسم، بقي سيلفا حاجة ضرورية لفريق غرب لندن.
قال سيلفا «38 عاماً» الذي انضم إلى «البلوز» في صفقة قصيرة عام 2020، قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي «أنا سعيد لمواصلة مشواري مع تشيلسي».
وأضاف: عندما وقعت على عقدي الأول هنا، كان فقط لمدة سنة واحدة، دخلت الآن في الرابعة، لم أكن أتخيّل ذلك، لكنها لحظة رائعة حقاً بأن أوقع وأبقى مع تشيلسي.
وتعرّض مالكو النادي اللندني إلى انتقادات بسبب نهجهم غير المدروس في سوق الانتقالات، في الموسم الأول مع الفريق،
أشادوا بخبرة وقيادة سيلفا الذي يكمل المواهب الشابة التي وقعوا معها لأمد طويل.
قال المالكان تود بوهلي وبهداد أجبالي «هو لاعب عالمي، وأثبت ذلك على مدى السنين مع ناديه وبلاده».

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البريميرليج
تشيلسي
تياجو سيلفا
باريس سان جيرمان
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