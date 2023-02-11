الأحد 12 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الشياطين الحمر».. الغرام «إسباني»!

«الشياطين الحمر».. الغرام «إسباني»!
11 فبراير 2023 09:38

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


لم يتوقف اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بنجوم الوسط الموهوبين الذين يلعبون في الدوري الإسباني «الليجا» حتى الآن، وبعد فشله في الحصول على خدمات الهولندي فرينكي دي يونج لاعب برشلونة، والذي كان مواطنه إيريك تين هاج المدير الفني لـ «اليونايتد» يسعى لضمه بأي صورة وأي ثمن، لجأت إدارة «الشياطين الحمر» إلى حل بديل باستقدام نجم الوسط البرازيلي كاسيميرو لاعب ريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة، مقابل 50 مليون يورو. 

أخبار ذات صلة
دياز: خبرة الريال حرمتنا من لقب المونديال
الهلال يدخل التاريخ من شباك ريال مدريد!

وها هو كاسيميرو يتألق بصورة لافتة مع «اليونايتد»، ويصنع الفارق في «أولد ترافورد»، ويسهم بقوة في النتائج الجيدة التي يحققها ناديه الإنجليزي.
وذكرت صحيفة «ناسيونال» أن إدارة «اليونايتد» اهتمت أيضاً بالحصول على خدمات لاعب الوسط الأوروجواياني فيديريك فالفيردي لاعب الريال، وعرضت مبلغ 100مليون يورو لضمه، قبل انطلاق كأس العالم الأخيرة بقطر، بينما كان اللاعب وقتها في أفضل حالاته الفنية والبدنية والذهنية. 

غير أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي رفض وقتها رفضاً قاطعاً التفريط في النجم الشاب «24عاماً»، والذي يعتبره أحد العناصر المهمة في «ريال المستقبل»، ومعه البرازيليون فينيسيوس جونيور ورودريجو وميليتاو.
وقالت الصحيفة إن «اليونايتد» عاود «الكرّة» مرة أخرى، في محاولة لضم فالفيردي، بعد انتهاء «المونديال»، في الوقت الذي تراجع فيه مستوى أداء اللاعب، واستغل مانشستر يونايتد ذلك في تقديم عرض قيمته 65 مليون يورو فقط، وتكرر رفض بيريز لعرض النادي الإنجليزي.
وأشارت الصحيفة إلى أن «الميرنجي» تمسك بشدة ببقاء فالفيردي وعدم التفريط فيه، بوصفه عنصراً رئيسياً في وسط الفريق، خاصة بعد أن استيقظ من «سباته»، وتألق في مباراة الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب، وتسجيله لهدف في المباراة التي انتهت 4-1 لمصلحة «الملكي».
يذكر أن فالفيردي المولود في 22 يوليو 1998 «24 عاماً» بدأ مسيرته الاحترافية في بينارول موسم 2015-2016، ولعب معه 12 مباراة فقط، واختطفه ريال مدريد في هذه السن الصغيرة، وضمه إلى أكاديمية «لوكاستيا» موسم 2016-2017، وتمت إعارته لمدة موسم إلى ديبورتيفو لاكورونيا موسم 2017-2018، ليعود بعدها إلى الفريق الأول للريال.
ولعب فالفيردي لجميع منتخبات الشباب تحت 15 و17و18 و20 سنة، وتم تصعيده لمنتخب الأوروجواي الأول عام 2017.

الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
ريال مدريد
برشلونة
فرينكي دي يونج
كاسيميرو
فالفيردي
آخر الأخبار
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
دنيا
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
9 فبراير 2023
جزيرة السعديات.. وجهة الاحتفال بـ"الفالنتاين"
دنيا
جزيرة السعديات.. وجهة الاحتفال بـ"الفالنتاين"
اليوم 15:21
تيم سميث: 90% من وقت المصور يمضيه بانتظار لحظة
دنيا
تيم سميث: 90% من وقت المصور يمضيه بانتظار لحظة
اليوم 15:07
الفردان يفض الشراكة مع ديوب!
الرياضي
الفردان يفض الشراكة مع ديوب!
اليوم 15:00
جمهور «إكسبوجر» يحصل على نسخة موقعة من كتاب ستيف ماكوري
دنيا
جمهور «إكسبوجر» يحصل على نسخة موقعة من كتاب ستيف ماكوري
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©