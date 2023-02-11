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إبراهيموفيتش على «الدكة» بعد 8 أشهر!

إبراهيموفيتش على «الدكة» بعد 8 أشهر!
11 فبراير 2023 09:25

 
ميلانو (أ ف ب) 

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عاد المهاجم المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للجلوس على مقاعد بدلاء ميلان للمرة الأولى منذ 8 أشهر، من دون أن يدخل أرض الملعب، خلال المباراة التي حقق فيها ميلان الفوز أمام ضيفه تورينو بهدف المهاجم المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو، في افتتاح «المرحلة 22» من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وغاب المهاجم البالغ 41 عاماً عن الملاعب منذ مايو من العام الماضي، بعد جراحة في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى، مباشرة بعد فوز فريقه بلقب الدوري.
وعاد إبراهيموفيتش الذي ينتهي عقده نهاية الموسم إلى «الروسونيري» في يناير 2020، بعد ثماني سنوات من رحيله، وقاده للفوز بلقب الدوري الموسم الماضي.
وغاب مهاجم الإنتر وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق عن أمم أوروبا الأخيرة، بعد جراحة في الركبة ذاتها عام 2021، ثم عانى من مشكلة في وتر العرقوب كلفته موقعه الأساسي في هجوم ميلان لحساب جيرو.
ووضع ميلان حداً للفترة الكارثية التي مرّ بها، إذ قبل فوزه خسر في آخر ثلاث مباريات له في «الكالشيو»، كما لم يفز إلا مرة واحدة في 8 مباريات منذ مطلع العام الحالي، واهتزت شباكه 15 مرة في آخر 5 مباريات.
وتحضر فريق المدرب ستيفانو بيولي بأفضل طريقة ممكنة قبل استضافته على ملعبه توتنهام الإنجليزي في ذهاب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

 

الدوري الإيطالي
الكالشيو
ميلان
تورينو
إبراهيموفيتش
أوليفييه جيرو
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