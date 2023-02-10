كاراجر: هذا الأمر غير مقبول

ليفربول (رويترز)

قال جيمي كاراجر مدافع ليفربول السابق، إن وجود النادي في المركز العاشر بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمر غير مقبول ويرجع إلى سوء إدارة الفريق.

وحقق ليفربول أقل مجموع نقاط له بعد مرور 20 مباراة في ثماني سنوات، وهو ما يقل بفارق 29 نقطة كاملة عن حصيلته في نفس المرحلة من موسم التتويج باللقب في 2019-2020.

وبينما قد يرجع الأمر للعديد من العوامل مثل قائمة الإصابات الطويلة في الفريق، لا يزال كاراجر يعتقد أن ليفربول بوسعه المنافسة على إنهاء الموسم في المربع الذهبي.

وقال قبل مباراة قمة مرسيسايد أمام إيفرتون يوم الاثنين المقبل: "من غير المقبول أن يكون ليفربول في المركز العاشر في الدوري مع وجود المدرب الحالي وكوكبة اللاعبين.

"رغم الموسم السيء لا يزال ليفربول بوسعه المنافسة على دخول المربع الذهبي، ولا ينبغي أن يكون في الموقف الذي هو عليه حالياً".

وتركت الهزيمة 3-صفر أمام وولفرهامبتون واندرارز مطلع الأسبوع الجاري، ليفربول متأخراً بفارق 11 نقطة عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الرابع.

وقال كاراجر: "الكل يسأل، ما الذي يحدث في ليفربول؟ إذا كان يورجن كلوب لا يعرف، فنحن لا نعرف. حاول كلوب العديد من الأشياء المختلفة.

"المشكلة في ليفربول أن النادي لم يكن محظوظاً بسبب الإصابات، وكان هناك سوء إدارة للتشكيلة. توترت العلاقة بين جوردان هندرسون ومشجعي ليفربول مؤخراً لكنه قام بعمله.

"يبلغ من العمر 31 عاماً الآن وربح كل شيء. لا ينبغي أن يلعب كل أسبوع الآن، ولكن مع سوء إدارة الفريق يلعب أسبوعاً بعد آخر. أصبحت تشكيلة ليفربول تضم لاعبين كبار السن أو لاعبين صغار السن.

"لم يحصلوا على أي لاعب في هذه المرحلة السنية الرائعة بين 25 و29 عاماً، وكلوب يتحمل المسؤولية وكذلك فريقه المعاون".

كما انتقد كاراجر مجموعة فينواي الرياضية المالكة للنادي.

وقال "لقد قاموا بعمل رائع لكن الخطأ الكبير الذي ارتكبوه هو أنهم سمحوا لهذا الفريق، الذي قال الجميع في أوروبا إنه نموذج يحتذى في بيع وشراء اللاعبين، بالتفكك.

"فريق كبير حاول الجميع محاكاته تم السماح له بالتفكك".