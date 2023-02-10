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ميلان يعود إلى طريق الانتصارات

ميلان يعود إلى طريق الانتصارات
11 فبراير 2023 01:55

روما (د ب أ)
عاد فريق ميلان لطريق الانتصارات بفوزه على ضيفه تورينو 1 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم. 

ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه الفرنسي أوليفيه جيرو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62.
ورفع ميلان رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد تورينو عند 30 نقطة في المركز السابع. 

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وهذا هو الفوز الأول لميلان في الدوري الإيطالي بعد ثلاثة هزائم وتعادلين في الدوري، وهو الفوز الثاني عشر له خلال الموسم الحالي بالدوري، مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في مثلها. 

وفي المقابل، أصبحت هذه الخسارة هي الثامنة لتورينو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في ست.

ميلان
أوليفيه جيرو
تورينو
الدوري الإيطالي
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