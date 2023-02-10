«الكيك بوكسينج للمحترفين» تنطلق اليوم في «الاتحاد أرينا»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين في أمسية استثنائية، تشهدها الاتحاد أرينا، وتقام بتنظيم اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، وسط مشاركة 28 لاعباً ولاعبة، يمثلون 18 دولة من فئات وأوزان مختلفة.

واكتملت مراحل الفحص الطبي والميزان للمشاركين كافة التي جرت في فندق روتانا ياس، مقر إقامة الوفود العالمية المشاركة، كما عقد اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج مؤتمراً صحفياً، حضره فهد العبدولي، مدير الأنشطة الرياضية في اتحاد اللعبة، بجانب كارلوس رامجانالي، مدير تطوير الأعمال والعلاقات الخارجية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الرابطة العالمية لمنظمات الكيك بوكسينج، كما حضره بطل الإمارات إلياس حبيب علي والبريطاني مايكل واكيلينج الملقب بـ «ذابانيشر»، اللذان يلتقيان في مواجهة مرتقبة اليوم، وتحدثا فيه عن استعداداتهما وتطلعاتهما، ووعدا عشاق الكيك بوكسينج بنزال مميز في الاتحاد أرينا.

من جهته، قال فهد العبدولي: «يسعدنا تنظيم بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين بمشاركة نخبة من محترفي العالم بالتعاون مع الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج»، متوجهاً بأسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة لدعمها ورعايتها المتواصلة لمسيرة التطوير الرياضي، مضيفاً: «إن البطولة إحدى ثمار توجيهات ودعم عبدالله سعيد النيادي، رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، رئيس الاتحاد العربي والآسيوي للمواي تاي، وتقام ضمن أجندة فعاليات الاتحاد الذي يطمح باستمرار لتعزيز الأنشطة والفعاليات ودورها في تعزيز مكانة الكيك بوكسينج المرموقة في الإمارات التي غدت الوجهة المميزة لأبطال الرياضات القتالية.

وأشار إلى أن التحضيرات التنظيمية كافة للحدث اكتملت، ونتطلع لبطولة استثنائية متميزة من الجوانب كافة، متمنياً للمشاركين التوفيق في النزالات وإثراء الحدث بمواجهات مثيرة.

وقال كارلوس رامجانالي: «سعداء بوجودنا هنا في أبوظبي، بعد أن أصبحت رياضتنا تتمتع بشعبية كبيرة في جميع أنحاء القارة الآسيوية، ولابد من التنويه بدور اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج وجهوده في دعم وتطوير الرياضة، ونتطلع بشغف إلى النزالات التي تجمع مزيجاً من النجوم ذوي الخبرة، والجيل القادم من المواهب، ونواصل مهمتنا لتطوير الرياضة، وتوفير منصة ملائمة لنجوم المستقبل».

وأضاف: «نحن ومنذ عام 2018، نمثل جزءاً من الأسرة الأولمبية، ونأمل أن نحقق هذا العام هدفنا في إدراج رياضتنا في الأولمبياد، وتشكل هذه البطولة فرصة ملائمة لإبراز ما تمثله رياضاتنا ومجتمعاتنا من الشفافية، والالتزام، والممارسة الشريفة، وإيجاد قاعدة راسخة لإعداد المواهب المستقبلية».

وتعليقاً على المشاركة في البطولة، قال إلياس حبيب علي الذي جذب أنظار مجتمع الكيك بوكسينج الدولي، بعد فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم في المكسيك عام 2018: «أعدكم بأنني سأبذل قصارى جهدي لتحقيق الفوز، أدرك أن مايكل مقاتل جيد ويرغب في إعادة اللقب إلى المملكة المتحدة، لكنني حريص على بقاء اللقب بين جماهيرنا في العاصمة أبوظبي ودولة الإمارات».