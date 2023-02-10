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الهلال يتحدى الريال على لقب المونديال

الهلال يتحدى الريال على لقب المونديال
11 فبراير 2023 01:54

الرباط (أ ف ب)

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يقف الهلال السعودي، الباحث عن مفاجأة تاريخية، بين ريال مدريد الإسباني وإحراز لقب قياسي خامس في كأس العالم للأندية، عندما يلتقيان اليوم في الرباط في النهائي.
وحقق ممثل آسيا مفاجأة أولى بإطاحته في الوقت الأصلي فلامنجو البرازيلي، ممثل أميركا الجنوبية، 3-2، وأصبح ثالث فريق آسيوي يبلغ النهائي بعد كاشيما أنتلرز الياباني «2016» والعين الإماراتي «2018».
يعوّل الهلال على مهاجمه الدولي سالم الدوسري، صاحب هدفين في نصف النهائي من ركلتي جزاء، بالإضافة إلى الأرجنتيني لوسيانو فييتو الذي قدّم مباراة رائعة.
وتضمّ تشكيلة المدرب الأرجنتيني المحنّك رامون دياز «63 عاماً»، العائد لتدريب الهلال مرة ثانية بعد فترة أولى بين 2016 و2018، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق النيجيري أوديون إيجالو، البيروفي أندريه كاريّو، والكولومبي جوستاو كويار.
ويأمل بطل آسيا أربع مرات والسعودية 18 مرة «رقمان قياسيان»، في تعزيز مشواره القياسي في هذه البطولة، بعد حلوله رابعاً في 2019 و2021. وبعد خسارتهما نصف النهائي، يلتقي فلامنجو مع الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث.
نُقلت المباراة من الرباط إلى طنجة حسب ما أعلن الاتحاد المغربي بشأن إقامتها بالملعب الكبير بمدينة طنجة.
وبعد خسارته القاسية أمام الريال، يأمل الأهلي في التعويض بالحلول ثالثاً على غرار آخر نسختين.

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