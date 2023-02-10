«ماراثون دبي» يرسم «المشهد 22» في «إكسبو»

دبي (الاتحاد)

كشفت اللجنة المنظمة لـ «النسخة 22» من ماراثون دبي عن تفاصيل الحدث الكبير الذي ينطلق صباح الغد بمدينة إكسبو دبي، تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، حيث يعود بعد توقف أكثر من 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، وينتظر أن تشهد عودة أقدم ماراثون دولي في الشرق الأوسط، مشاركة الآلاف من المتسابقين الذين يطمحون في الوصول إلى القمة، من خلال السباقات الثلاثة للماراثون.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للماراثون بقاعة الوصل داخل مدينة إكسبو دبي، وحضره سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأحمد الكمالي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للحدث، وبيتر كونيرتون، مدير السباق.

وينطلق الماراثون بسباق 42.195 كم في الساعة 6.00 صباحاً، حيث يبدأ الرياضيون من جميع الفئات والمستويات في الوقت نفسه الذي يبدأ فيه نخبة متخصصي المسافات في العالم، في حين سيبدأ سباق الطريق لمسافة 10 كيلومترات وسباق Fun Run لمسافة 4 كيلومترات في الساعة 8.00 صباحاً والساعة 11.00 صباحاً على التوالي، ويشهد مسار الماراثون بداية قوية من امتداد مدينة إكسبو دبي إلى بعض الطرق السريعة الحديثة في المدينة، مروراً بمجمع دبي للاستثمار وجميرا جولف إستيت، قبل أن يعود ليصل إلى نقطة النهاية أمام قبة الوصل الشهيرة.

وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «نحن فخورون بأن نواصل دعم ماراثون دبي العالمي الذي دخلنا في العد التنازلي لـ (النسخة 22) ليحقق نجاحاً جديداً، ويكون أحد أسرع وأقوى سباقات ماراثون في العالم، يكتسب ماراثون دبي طابعاً متميزاً هذا العام، لأنه يقام في مدينة إكسبو التي استضافت العالم في (إكسبو 2020 دبي)، أكبر حدث عالمي في جميع مجالات الحياة، وتعد أكثر مكان تطبيقاً للاستدامة في كل تفاصيلها».

وأضاف: «يعد ماراثون دبي أحد أبرز الأنشطة الرياضية على صعيد العالم، فهو حدث عالمي بكل المقاييس، يجسد روح التآلف والتعارف بمشاركة عشرات الآلاف من مختلف دول العالم، وجميع الجنسيات والمستويات البدنية من المحترفين والمتمرسين والهواة يتقدمهم أبطال العالم في رياضة الجري، وكما هو عهدنا دائماً، فقد حرصت جميع المؤسسات الوطنية على دعم الحدث، وتوفير سبل نجاحه».

وقال أحمد الكمالي: «يسعدني أن أكون موجوداً معكم لسنة جديدة لنحقق النجاح سوياً في النسخة الـ 22، فهذا الحدث موجود بقوة بفضل دعم القيادة الرشيدة، والمؤسسات الحكومية كافة دعمت الحدث، وذللت الصعوبات كافة، حتى يصل هذا السباق إلى هذه المكانة الدولية، واليوم نستعد لإقامة السباق في أهم بقعة في العالم التي استضافت أكثر من 25 مليون زائر بنجاح في (إكسبو دبي 2020)».

وقال بيتر كونيرتون مدير السباق: «عندما تمت دعوتنا لنقل الحدث إلى إكسبو، علمنا أنه سيكون تحدياً لوجستياً كبيراً للفريق، ونجحنا في إنشاء مسار يضم مدينة إكسبو دبي والمناطق المحيطة بها، في حين سيكون خط النهاية مفهوم جديد تماماً، نأمل أن يستمتع به المتسابقون».

ويشارك بطل ماراثون دبي 2014 تسيجاي ميكونين الذي سجل أفضل زمن شخصي له وهو 2:04:32 في سباق العدائين النخبة والمحترفين، ولكنه يتنافس مع عدد من زملائه الإثيوبيين الموهوبين وذوي الخبرة، بما في ذلك الفائز في روما ولينز عام 2022 فيكر بيكيلي، وبطل روتردام السابق أبيرا كوما، وجيبريتساديك أبراها، الفائز في مراكش وبراغ وجوانزهو ومؤخراً في ليوبليانا.

وفي سباق العداءات النخبة والمحترفات، تتصارع على المقدمة جوتيمي شون، الفائزة بالمركز الثاني في ماراثون دبي لعام 2020، وروتي آجا (أفضل زمن شخصي 2:18:34)، وجيليت بوركا، والموهوبة البالغة من العمر 22 عاماً سيرانيش ييرجا التي فازت بثلاثة سباقات متتالية في عام 2022.

وفي فئة الكراسي المتحركة، سيعود حامل اللقب السويسري مارسيل هوج بحثاً عن اللقب، فيما تتصدر الإنجليزية إيدن رينبو كوبر المشهد في فئة الكراسي المتحركة للسيدات، والمرشحة بقوة للقب وحصولها على الميدالية الفضية المذهلة في دورة ألعاب الكومنولث في برمنجهام.