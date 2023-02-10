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شين برين يفتتح انتصارات «دولية الشارقة» لقفز الحواجز

شين برين يفتتح انتصارات «دولية الشارقة» لقفز الحواجز
10 فبراير 2023 22:23

 
الشارقة (وام)

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انطلقت فعاليات منافسات بطولة الشارقة الدولية الـ 23 لقفز الحواجز من فئة النجمتين، وهي البطولة الدولية الثانية التي ينظمها نادي الشارقة للفروسية على التوالي، عقب بطولة كأس الأمم الشارقة من فئة الأربع نجوم، حيث افتتح الفارس الإيرلندي شين برين بالجواد «كان ياما كان» الانتصار الأول في منافسات البطولة الدولية من فئة النجمتين، والتي أقيمت على الميدان الخارجي، برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وشارك فيها 73 فارساً وفارسة، نجح منهم 28 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، وأفضلهم زمناً المتصدر برين، وأتم الجولة في 55.43 ثانية.
وتوّجت بجائزة المركز الثاني الفارسة الأردنية سارة حسين، وأكملت الجولة مع الجواد «غلادياتور بي» في 55.73 ثانية، ونال جائزة المركز الثالث فارسنا سالم خميس السويدي، وأنهى الجولة مع الفرس «كيمبرلي 23» في 59.43 ثانية.
وأقيمت أولى منافسات نهائي الأشبال على ميدان الصالة المغطاة بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 110 سم، وتنافس عليها 23 فارساً وفارسة، نجح منهم 12 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، ويتم ترحيل نتائجها إلى جولة الختام وما تسفر عنه من نتائج.
وفي أولى منافسات نهائي فئة الفرسان «الجونيورز»، شارك 24 فارساً وفارسة في منافسة من جولة واحدة، على حواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، نجح 11 فارساً في إكمالها دون خطأ، في انتظار نتائج بقية منافسات الجونيورز، والتي سيكون ختامها وبقية الفئات مساء 12 فبراير.
ويتزامن مع بطولة النجمتين نهائيات المراحل السنية لفرسان القفز من دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، وهي الدورة الخامسة للنهائيات التي يشهدها نادي الشارقة للفروسية، منذ أن أطلق فكرتها بإشراف اتحاد الفروسية والسباق في العام 2018، وتقام جولاتها التأهيلية خلال منافسات وبطولات الموسم في عدد من أندية الفروسية في الإمارات، حيث استضاف تأهيلي نهائي العام لفئات الشباب والجونيورز والأشبال كل من نادي العين للفروسية وأبوظبي للفروسية وأكاديمية بوذيب وبطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، في حين جرت المنافسات التأهيلية لنهائيات الخيول الصغيرة في نادي الباهية للفروسية، وبطولة الشراع الدولية، وبطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، بينما أقيمت عدد من المنافسات التأهيلية في كل من السعودية، الكويت، فلسطين، مصر، والأردن. ويشارك في نهائي الفئات الفرسان برصيد 10 نقاط، وأفضل النتائج لثلاثين خيلاً في كل فئة عمرية بين 6 و7 سنوات.
ويشارك في البطولة من فئة النجمتين الفرسان والفارسات من 36 دولة.
ورصدت اللجنة المنظمة 139700 يورو جوائز مالية للفائزين في منافساتها، وتقام منافسات البطولة لهذا العام في الصالات الداخلية المغطاة بمركز الشارقة للفروسية والميدان الخارجي، وعدد أشواطها 24 شوطاً، مقسمة على الأيام الثلاثة بين فئة النجمتين وأشواط نهائي المجموعة الإقليمية السابعة للفئات العمرية للأشبال و«الجونيورز» والشباب، وخيول القفز صغيرة السن عمر 6 و7 سنوات.

الشارقة
قفز الحواجز
نادي الشارقة للفروسية
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