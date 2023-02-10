تعادل خاسر لـ«العنابي» و«الفرسان»



مصطفى الديب (أبوظبي)



تعادل الوحدة وشباب الأهلي بهدف لكل منهما، في قمة «الجولة الـ16» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ورغم حصول كل فريق على نقطة، فإن التعادل يعد خاسراً لهما، لأن «الفرسان» تنازل عن الصدارة للشارقة، بعد أن وصل رصيده إلى «النقطة الـ33»، في حين رفع «الملك» رصيده إلى «النقطة الـ34»، فيما يحتل «العنابي» المركز الثالث وله 31 نقطة.

وجاءت المباراة متوسطة ارتفعت وتيرة أحداثها على فترات، ونجح كارتابيا صانع ألعاب «الفرسان» في التقدم لفريقه في الدقيقة 64 من ضربة جزاء تسبب فيها بعد عرقلة المدافع علاء زهير له داخل المنطقة، وتعادل علاء زهير للوحدة برأسية رائعة في الدقيقة الـ78، ليعوض خطأ ضربة الجزاء.

حاول الفريقان خطف النقاط الثلاث، لكن باءت المحاولات بالفشل لينتهي اللقاء بالتعادل الخاسر، لأن كلاً منهما أهدر نقطتين في سباق القمة.