4 مباريات تدشن «الجولة الـ21» في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)



تنطلق غداً السبت الجولة الـ21 لدوري الدرجة الأولى، بإقامة أربع مباريات تجمع مسافي ومصفوت، الجزيرة الحمراء والرمس، دبا الحصن وسيتي، بينونة وفرسان هسباينا، وتختتم الجولة الأحد بمباريات الفجيرة والعروبة، التعاون والعربي، الحمرية والذيد، جلف أف سي وحتا، فيما يغيب الإمارات «الوصيف» برصيد 38 نقطة بداعي الراحة.

وتتركز الأنظار في اليوم الأول لمباريات الجولة، على مواجهة دبا الحصن «الثالث» برصيد 38 نقطة، أمام ضيفه سيتي صاحب المركز الخامس عشر بـ13 نقطة، حيث تبدو الفرصة متاحة أمام «أصحاب الأرض» للصعود إلى مركز الصدارة «مؤقتاً».

ويحتضن ملعب مصفوت، مباراة مسافي «الثالث عشر» برصيد 23 نقطة أمام مصفوت «السادس» بـ32 نقطة، ويستقبل الجزيرة الحمراء «السابع» بـ38 نقطة، ضيفه الرمس «الحادي عشر» بـ24 نقطة، فيما يشهد ملعب نادي الإمارات في رأس الخيمة، مباراة بينونة صاحب المركز قبل الأخير بـ12 نقطة، أمام منافسه فرسان هسبانيا «الأخير» بـ6 نقاط.