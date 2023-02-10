السبت 11 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

4 مباريات تدشن «الجولة الـ21» في «دوري الأولى»

4 مباريات تدشن «الجولة الـ21» في «دوري الأولى»
10 فبراير 2023 22:03

 
معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
«رأس الخيمة للفنون البصرية» يعزز مكانة الإمارة الثقافية
438 معاملة قيد وتسجيل لأنديتنا في «الميركاتو الشتوي»


تنطلق غداً السبت الجولة الـ21 لدوري الدرجة الأولى، بإقامة أربع مباريات تجمع مسافي ومصفوت، الجزيرة الحمراء والرمس، دبا الحصن وسيتي، بينونة وفرسان هسباينا، وتختتم الجولة الأحد بمباريات الفجيرة والعروبة، التعاون والعربي، الحمرية والذيد، جلف أف سي وحتا، فيما يغيب الإمارات «الوصيف» برصيد 38 نقطة بداعي الراحة.
وتتركز الأنظار في اليوم الأول لمباريات الجولة، على مواجهة دبا الحصن «الثالث» برصيد 38 نقطة، أمام ضيفه سيتي صاحب المركز الخامس عشر بـ13 نقطة، حيث تبدو الفرصة متاحة أمام «أصحاب الأرض» للصعود إلى مركز الصدارة «مؤقتاً».
ويحتضن ملعب مصفوت، مباراة مسافي «الثالث عشر» برصيد 23 نقطة أمام مصفوت «السادس» بـ32 نقطة، ويستقبل الجزيرة الحمراء «السابع» بـ38 نقطة، ضيفه الرمس «الحادي عشر» بـ24 نقطة، فيما يشهد ملعب نادي الإمارات في رأس الخيمة، مباراة بينونة صاحب المركز قبل الأخير بـ12 نقطة، أمام منافسه فرسان هسبانيا «الأخير» بـ6 نقاط.

 

المصدر: د ب أ
دوري الدرجة الأولى
مسافي
مصفوت
الجزيرة الحمراء
الرمس
دبا الحصن
آخر الأخبار
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
دنيا
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
9 فبراير 2023
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
كاراجر: هذا الأمر غير مقبول
الرياضي
كاراجر: هذا الأمر غير مقبول
اليوم 02:30
لانا نسيبة تلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تطالب بتحديث استراتيجية مكافحة الإرهاب
اليوم 02:02
جهود حثيثة لإنقاذ مزيد من العالقين تحت الأنقاض في سوريا وتركيا
عربي ودولي
سوريا وتركيا.. بصيص أمل وسط الأنقاض
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©