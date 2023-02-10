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الدوريات الأوروبية تدعم ضحايا الزلزال

الدوريات الأوروبية تدعم ضحايا الزلزال
10 فبراير 2023 21:45

لندن (أ ف ب) 
سيتبرع الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بمبلغ مليون جنيه إسترليني لدعم جهود الإغاثة، في حين قررت الدوريات الأوروبية الوقوف دقيقة صمت حداداً على ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا.
وقتل زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر ضرب تركيا وسوريا الاثنين، أكثر من 22 ألف شخص في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في المنطقة منذ قرن.
وتبّرع رؤساء رابطة الدوري الإنجليزي بمبلغ من المال للجنة طوارئ الكوارث، المكونة من جمعيات خيرية عدة.
قالت الرابطة في بيان «يشعر الدوري الممتاز بحزن عميق جراء الزلازل المدمرة، التي ضربت تركيا وسوريا والتي أودت بحياة آلاف الأشخاص».
وتابعت: «ستقدم الرابطة تبرعاً بقيمة مليون جنيه إسترليني للجنة طوارئ الكوارث لتوصيل المساعدات الإنسانية مباشرة إلى المحتاجين».
وسيرتدي لاعبو ومسؤولو البريميرليج شارات سوداء في المباريات نهاية هذا الأسبوع.
في المقابل، ستلتزم كل من دوريات إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا دقيقة صمت قبل المباريات، حداداً على ضحايا الزلزال.
وأفاد الاتحاد الإيطالي للعبة أنه سيلتزم بدقيقة صمت «في كل دوري، مع مباريات مقررة في نهاية الأسبوع (بما في ذلك مباريات الاثنين)».
وضمن السياق ذاته، قال رئيس الاتحاد جابريال جرافينا «عالم كرة القدم يقدّم دعمه لضحايا الزلزال. لا يمكننا أن نكون غير مبالين في مواجهة مثل هذه المأساة».

 

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