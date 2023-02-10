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«فيفا» يكشف عن المرشحين لجوائز الأفضل

«فيفا» يكشف عن المرشحين لجوائز الأفضل
10 فبراير 2023 21:12

دبي (الاتحاد)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، القائمة النهائية للأسماء المرشحة لجائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعبة، تم الكشف أيضاً عن المرشحين الثلاثة لجائزة بوشكاش لأجمل هدف، حيث سيتم تتويج الفائزين خلال حفل يُقام في باريس يوم الاثنين 27 فبراير الجاري.
وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، الفرنسي كريم بنزيمة لاعب نادي ريال مدريد، والفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعبي نادي باريس سان جيرمان.
فيما ضمت قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة، الإنجليزية بيث ميد "نادي أرسنال" والأميركية أليكس مورجان "نادي أورلاندو برايد/ نادي سان دييجو ويف" والإسبانية أليكسيا بوتياس "نادي برشلونة".

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تُمنح هاتان الجائزتان تكريماً للأداء الاستثنائي للاعبين واللاعبات في عالم كرة القدم، بناءً على تصويت لجنة تحكيم دولية مكوّنة من المدربين الحاليين لمنتخبات الرجال والسيدات، وكابتن المنتخب، وصحفي متخصص من كل دولة أو أراضي ممثلة بمنتخب وطني، وأفراد جمهور كرة القدم ممن لديهم حساب على موقع FIFA.com. ويمكن الاطلاع على تفاصيل عملية التصويت ومنح الجائزة في وثيقة قواعد الجائزة.
وتضم قائمة المرشَّحين لجائزة بوشكاش لأجمل هدف البولندي مارسين أوليكسي "فارتا بوزنان - ستال رزيزف"، خلال دوري إكستراكلاسا البولندي، والفرنسي ديميتري باييت "أولمبيك مرسيليا - باوك ثيسالونيكي" في دوري المؤتمر الأوروبي" والبرازيلي ريتشارليسون "البرازيل - صربيا" خلال كأس العالم 2022.

ميسي
بنزيمة
مبابي
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