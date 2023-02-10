الشارقة يتألق أمام عجمان بـ «رباعية»



علي معالي (الشارقة)



حقق الشارقة فوزاً كبيراً على عجمان بـ «رباعية»، ضمن «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين»، في المباراة التي جرت على استاد الشارقة، ليصل «الملك» إلى «النقطة 34»، وتجمد رصيد «البرتقالي» عند «النقطة 26».

سيطر الشارقة على أحداث الشوط الأول، وأنهاه بهدفين، عن طريق «الوفد الجديد» دجانيني تافاريس في أول ظهور له، وبيانيتش من ضربة جزاء.

وأكد «الملك» قوته الهجومية في الشوط الثاني، من خلال ما قدمه دجانيني الذي صنع هدفاً جميلاً لزميله ألكاسير، ولم يقدم عجمان المستوى المتوقع، في ظل تألق صاحب الأرض، وأكمل «البديل» سالم صالح «الرباعية».

شهدت الدقيقة 25 فرصة خطرة للشارقة، عندما أطلق عثمان كمارا تسديدة قوية تصدى لها الحارس علي الحوسني ببراعة، وفي الدقيقة 28 يقدم دجانيني «أوراق اعتماده» بهدف في الظهور الأول له مع «الملك»، من تمريرة جميلة من باكو ألكاسير، وفي الدقيقة 38 يضاعف بيانيتش «الغلة» لمصلحة «الملك»، بهدف من ضربة جزاء، بعد العودة إلى «الفار».

وفي الدقيقة 48 يؤكد ألكاسير براعته في التمرير، حيث إنه صنع الهدف الأول، وقام بتمرير كرة إلى بيريرا سددها بقوة تألق علي الحوسني في إنقاذها، وأتيحت فرصة لعجمان عن طريق فراس بالعربي، نجح عادل الحوسني حارس الشارقة في التصدي لها.

وفي الدقيقة 62 اخترق دجانيني دفاع «البرتقالي»، وقدم «هدية» إلى ألكاسير سجل منها الهدف الثالث للشارقة، وأكمل «البديل» سالم «الرباعية» في الدقيقة 88.