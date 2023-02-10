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اتحاد كلباء يتخطى الظفرة بهدفين

اتحاد كلباء يتخطى الظفرة بهدفين
10 فبراير 2023 19:53

 
فيصل النقبي (منطقة الظفرة)

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حصد اتحاد كلباء ثلاث نقاط غالية أمام الظفرة بملعبه، بعدما تفوق عليه بهدفي دانيال بيسا في الدقيقة 75، و«البديل» حبيب الفردان في الدقيقة 94، للقاء الذي أُقيم باستاد حمدان بن زايد، ضمن «الجولة 16»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ورفع «النمور» رصيده إلى 24 نقطة، فيما تجمد رصيد «الفارس»، عند «8 نقاط»
ولم يقدم الفريقان الأداء المنتظر منهما خلال الشوط الأول، حيث ندرت الفرص على المرميين، واتسم الأداء بالتحفظ، ولم يختلف الحال كثيراً في النصف الثاني من اللقاء، إلا أن رغبة «النمور» كانت كبيرة لحسم النتيجة لمصلحته، ونجح في إحراز الهدفين، الأول بتوقيع دانيال بيسا في الدقيقة 75، والثاني عن طريق «البديل» حبيب الفردان في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة
اتحاد كلباء
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