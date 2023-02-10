أرتيتا: أكره مصاصي الطاقة

لندن (رويترز)

دعا ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، فريقه للتعامل بذكاء مع ضغوط المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن خسر النادي الواقع في شمال لندن مباراتين متتاليتين في جميع المسابقات.

وودع أرسنال كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي في الدور الرابع الشهر الماضي، قبل أن يخسر أول مباراة له بالدوري منذ سبتمبر بالهزيمة 1-صفر أمام إيفرتون مطلع هذا الأسبوع.

ويتقدم فريق المدرب أرتيتا بفارق خمس نقاط على سيتي في الصدارة وله مباراة مؤجلة، وسيستضيف في المواجهة المقبلة برنتفورد صاحب المركز السابع غداً السبت.

وقال أرتيتا للصحفيين: "في كرة القدم ستخسر مباريات بلا ريب. أكثر من المباراتين أمام سيتي وإيفرتون.

"لكن الخسارة تكون مفيدة في بعض الأحيان، حيث تساعدك على مراجعة بعض الأمور ورؤية رد فعل الفريق والذي كان رائعاً هذا الأسبوع في التدريبات.

"أنا من الأشخاص الذين يعشقون منح الطاقة للآخرين. لا أحب مصاصي الطاقة. أحب الأشخاص الذين يقدمون الطاقة بعدة طرق مختلفة. يمكن أن تكون من خلال لغة الجسد أو نبرة الصوت أو احتضان الناس والبحث عن حلول".