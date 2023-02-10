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الرياضي

وايبس تُتوّج بـ«المرحلة الثانية» من «طواف الإمارات للسيدات»

وايبس تُتوّج بـ«المرحلة الثانية» من «طواف الإمارات للسيدات»
10 فبراير 2023 19:25

 
منطقة الظفرة (الاتحاد)


فازت المتسابقة الألمانية لورينا وايبس بمرحلة المارينا القابضة «الثانية»، من النسخة الأولى لطواف الإمارات للسيدات 2023، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، ويستمر إلى 12 فبراير الجاري.
ونجحت الألمانية لورينا وايبس من فريق «إس دي ووركس» الهولندي، في الفوز بلقب المرحلة الثانية، التي أقيمت برعاية شركة المارينا القابضة في مدينة الظفرة، انطلاقاً من قلعة الظفرة، وصولاً إلى مدينة المرفأ، بعد أن قطعت مسافة السباق البالغة 133 كلم في 3:35:28 ساعة.

 

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وحصلت وايبس بعد الفوز على ثلاثة قمصان عقب نهاية السباق، حيث ارتدت القميص الأحمر، برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بوصفها متصدرة للترتيب العام للسباق، والقميص الأخضر برعاية بايك أبوظبي لأنها متصدرة بالنقاط، بالإضافة إلى القميص الأبيض برعاية أبوظبي 360، لأنها أفضل متسابقة شابة تحت 23 سنة، بينما توجت أجنيس سكالنياك سوجكا من فريق «Canyon//SRAM Racing» بالقميص الأسود برعاية أبوظبي إكسبيرينس، لأنها متصدرة لمرحلة السرعة المتوسطة.
وتُوج الفائزتين بالقمصان، عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد سند القبيسي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، وسالم محمد المرر مدير مركز بلدية المرفأ، ومحمد خلفان الهاملي رئيس مجلس إدارة المارينا القابضة، والمقدم طالب الشريفي مدير شرطة الظفرة، ومريم المنصوري ممثلة من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي.
من جهتها، قالت لورينا وايبس، خلال المؤتمر الصحفي بعد انتهاء المرحلة: «إنه حقاً لفوز رائع في ظل التحديات والصعوبات التي واجهتها بسبب الرياح القوية، وشعرت بتحسن وقوة كبيرة تدفعني إلى الأمام لتحقيق الفوز بعد مرحلة أمس، والآن أتطلع بحماس شديد إلى المرحلة المقبلة». 

وأضافت: قام زملائي في الفريق بدعمي وحمايتي منذ البداية، بالإضافة إلى مساعدتي في تحديد موقعي بشكل واضح، الأمر الذي كان حافزاً لي لتحقيق الفوز لي ولهم.
وتقام السبت مرحلة مجلس أبوظبي الرياضي «الثالثة» والجبلية من طواف الإمارات للسيدات، انطلاقاً من استاد هزاع بن زايد، ووصولاً إلى قمة جبل حفيت، لمسافة 107 كم.

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