منافسات قوية في دولية الفجيرة للرماية الجبلية



الفجيرة (وام)



تتواصل فعاليات بطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية في نسختها الأولى، والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وأقيمت البطولة بوادي غوب بدبا الفجيرة وتُختتم اليوم، بمشاركة أربع فئات «النساء، الناشئين، الكبار، والفئة المفتوحة»، وبمجموع جوائز يبلغ مليون درهم.

وتصدّر قائمة الفئة المفتوحة باليوم الأول من البطولة المتسابق دومنيك جروس بمجموع 68 نقطة، وتبعه أنطوني ماتاريس برصيد 67 نقطة، فيما جمع جيرمانو موريتي 66 نقطة.

وتمكنت الرامية ريني بيرجان من حصد أعلى رصيد من النقاط عن فئة النساء، وجمعت 64 نقطة، تبعتها كارن شيد «61 نقطة»، مشاركة مع كاثرين سمولي بنفس النقاط.

وفي مسابقة الناشئين جمع جوزيف فانيزي61 نقطة، يليه اكسافير روسيل بـ55 نقطة، وماسيمو كوتارد برصيد 54 نقطة.

أما فئة الرجال جاء المتسابق جيرمانو موريتي في الصدارة بـ66 نقطة، تبعه ألساندرو جيتاني «63 نقطة»، وبول لوفيك «62 نقطة».

وثمّن حمدان كرم الكعبي عضو اللجنة المنظمة للبطولة الدعم الذي يقدمه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لهذه البطولة، وغيرها من البطولات والأنشطة الرياضية على مستوى الدولة والإمارة، وتشجيع الشباب للاحتكاك بالرماة الدوليين من كل أنحاء العالم والتعرف عليهم والتنافس معهم.

وأشار إلى أن البطولة التي يشارك بها 444 متنافساً، عرّفت المشاركين على الإمارة، وما يميزها من طبيعة ساحرة وثقافة وموروث شعبي، إضافة إلى أنها أتاحت فرصة للمتطوعين لاكتشاف خبراتهم في المساهمة في تنظيم مثل هذه البطولات الدولية.

وأضاف أن البطولة شهدت في اليوم الأول منافسات قوية ومثيرة بين المتنافسين رغم شدة الرياح، متمنياً لهم النجاح في تحقيق المراكز الأولى بنهاية اليوم الأخير، وضمن إطار الروح الرياضية العالية التي تصبو إلى تحقيق أهداف ‏البطولة.

‏وأقامت اللجنة المنظمة للبطولة حفل العشاء الرسمي للمشاركين وضيوف البطولة بموقع الفعالية بمنطقة وادي غوب بدبا الفجيرة.

وتوافد المسؤولون بدوائر الفجيرة الحكومية المحلية والاتحادية وأهالي منطقة دبا الفجيرة والمناطق القريبة إلى موقع البطولة، وتجولوا بأقسام القرية التراثية، والتي تضم ركن الحِرف اليدوية، والأكلات الشعبية ومنتوجات الأسر المنتجة، إضافة إلى ساحة العروض التراثية.

وافتتحت فرقة العود التابعة إلى أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، والتي يقودها شباب إماراتيون حفل العشاء بعروض موسيقية، عزفت من خلاله مجموعة من المقطوعات الموسيقية المحلية والعالمية، وكانت بمثابة لقاء مع النغم الأصيل.

وألقى العقيد سيف الزحمي مدير البطولة كلمة رحب فيها بالمشاركين واللجان العاملة في أجواء بهيجة، استمتع من خلالها المشاركون بفقرات الحفل والحفاوة البالغة، بعد مجهود رائع من اللجنة المنظمة.

من جانبه ألقى جورج ديجويد سفير البطولة بطل العالم في رماية الأطباق كلمة أثنى خلالها على موقع البطولة الذي وصفه بالرائع، مؤكداً أنها فرصة جيدة للمشاركين للتعرف على طبيعة المنطقة.

وقدم ديجويد شرحاً مفصلاً خلال كلمته لجميع المشاركين حول قوانين، وشروط سير العمل في أول يوم للبطولة وآلية الانطلاق من أول منصة لخوض المنافسات الرسمية للبطولة.