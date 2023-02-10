«النخبة الخليجية» في تأهيلي «أساتذة البادل»



أبوظبي (الاتحاد)

تشهد عطلة نهاية هذا الأسبوع منافسات الدور النهائي للجولة العالمية لأساتذة البادل في أبوظبي، حيث يتنافس أفضل لاعبي المنطقة على ستة مراكز في التصفيات المؤهلة لبطولة مدن العالمية لأساتذة البادل – أبوظبي 2023.

وتقام البطولة التأهيلية للجولة العالمية لأساتذة البادل برعاية مجموعة بريد الإمارات، بالشراكة مع اتحاد البادل تنس ومجلس أبوظبي الرياضي.

وتنظم البطولة ‏المفتوحة للمواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي للاعبين من المستوى المتقدم من الرجال والسيدات من جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك عُمان والكويت والسعودية والإمارات.

وتشارك فرق للرجال وأخرى للسيدات على مدى يومين في 10 إلى 11 فبراير بمركز أبوظبي للبادل في استاد زايد للكريكيت، وتكون البطولة الثالثة والأخيرة بعد البطولة المفتوحة للمقيمين في الإمارات، والبطولة المفتوحة لمواطني الإمارات اللتين أقيمتا في الشارقة ودبي في عطلتي نهاية الأسبوع الماضيتين.

ويشارك المتأهلون من كل واحدة من البطولات الست في البطولة التأهيلية للجولة العالمية لأساتذة البادل التي تقام 12 فبراير للفوز بالبطاقات المؤهلة لبطولة مدن العالمية لأساتذة البادل – أبوظبي 2023، إحدى بطولات موسم 2023 من جولة «وورلد بادل تور»، وتقام من 18 إلى 20 فبراير في «سبورتس 321» في جزيرة الحديريات.

وتشهد البطولة ‏المفتوحة للمواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي مشاركة عدد من اللاعبين المشهورين، مثل فريق يوسف الصقر وعبد اللطيف الشايع، ومحمد التركي وجابرييل البردي. وبالنسبة إلى فرق السيدات، سيشارك فريق جابرييلا أندرادي وإينيس جوميز وفاطمة النبهاني وكارولينا جالو فرياس.

وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات: تماشياً مع تطلعات قيادتنا الرشيدة للنهوض بالرياضة وتعزيز تبني نمط الحياة الصحية، تم تنظيم البطولة التأهيلية للجولة العالمية لأساتذة البادل، برعاية مجموعة بريد الإمارات لتعزيز الاهتمام بالرياضات الاجتماعية مثل البادل، وإن اندفاع لاعبي البادل والحماس الذي أظهروه، يعكس مدى النجاح الذي حققته البطولة، ونتوقع أن نشهد المزيد من الإثارة والمنافسات القوية في التصفيات النهائية للبطولة في 12 فبراير في أبوظبي، لاسيما وأنها تفتح المجال أمام لاعبي البادل من الإمارات ودول الخليج لتمثيل المنطقة على الساحة الدولية.