«المران الأخير» يحسم مصير بنزيمة

الرباط (أ ف ب)

يعوّل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على التمرين الأخير لفريقه ريال مدريد الإسباني، لتحديد مشاركة مهاجمه المخضرم الفرنسي كريم بنزيمة من عدمها، السبت في نهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم، بحسب ما قال الجمعة خلال مؤتمر صحفي في ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط.

وغاب بنزيمة لإصابة بفخذه عن نصف النهائي أمام الأهلي المصري (4-1) الأربعاء، على غرار المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو والحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وفيما بقي كورتوا في مدريد، انضم بنزيمة، حامل الكرة الذهبية في الموسم الماضي، وميليتاو إلى بعثة الفريق في الرباط.

وعما إذا كان سيدفع باللاعبَين، قال أنشيلوتي الجمعة: "وصلا أمس لأننا نعتقد أن لديهما فرصة للعب. تدريب اليوم سيكون مهماً بالنسبة لهما وأعتقد أن لديهما فرصة للعب. سيتدربان اليوم ثم سأقرر ما إذا بإمكانهما اللعب أم لا".

تابع المدرب المخضرم "اللقب سيمنحنا المزيد من الزخم والثقة. نحن قريبون جداً. لقد كان الوصول إلى هنا صعباً جداً وقدمنا تضحيات كثيرة. أطلب من الفريق الاستمتاع بهذه المباراة والقيام بأفضل ما يمكن، مع التطلع دائماً للفوز".

وأشاد بأداء داني سيببايوس في خط الوسط، في ظل الإصابات التي تعرض لها الفريق الملكي "في هذه الفترة، استمتعنا بجودة سيبايوس، الذي قدم أداءً جيداً للغاية. شيئًا فشيئاً تتحسن حالة الآخرين. لعب كروس بشكل جيد في هذه الفترة، كان تشواميني مصاباً وعاد بينما يستعيد مودريتش لياقته البدنية".

بدوره، عبّر تشواميني عن الضغط المتواصل على بطل أوروبا 14 مرة لتحقيق النتائج والألقاب، في فترة يعاني فيها في الدوري المحلي ويتأخر بفارق ثماني نقاط عن غريمه برشلونة "في ريال مدريد نريد الفوز بكل الألقاب... ريال مدريد فريق رائع وأفضل نادٍ في العالم. مستوى التطلب والضغط عالٍ جداً. رحلتي إلى باريس لمشاهدة مباراة كرة سلة فيما كان فريقه يلعب في الكأس كانت خطأ، أنا شاب ولن يحدث ذلك مرة أخرى. نادينا هو الأفضل في العالم ويجب أن أعطي أفضل ما لديّ يوماً بعد يوم".

ويأمل ريال في إحراز اللقب الخامس في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي، فيما يبحث الهلال أن يصبح أول فريق آسيوي وعربي يحرز اللقب.

وتحدث أنشيلوتي عن الهلال الذي فاجأ فلامنجو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية وتغلب عليه 3-2 في نصف النهائي، بعد تخطي الوداد البيضاوي المضيف وبطل أفريقيا في الدور الثاني: "نواجه فريقاً قوياً يتمتع بصفات فردية رائعة ويضم لاعبين من المنتخب السعودي الذي قدم أداءً كبيراً في مونديال قطر، ولاعبين لديهم خبرة في الدوريات الأوروبية. نحترمه كثيراً وقد أظهر جودته بالفوز على فريق فلامنجو في نصف النهائي".

وأبدى أنشيلوتي إعجابه بمدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز "أتذكر أنه كان مهاجماً رائعاً ولعب مع أندية كبرى. كان قوياً من الناحية الجسدية. تواجهنا أكثر من مرة كلاعبين، لكنها الأولى من مقعد المدرب. سأحييه بحرارة لأن لدي ذكريات جميلة عنه".