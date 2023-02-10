كولر: التركيز سلاح الأهلي لحصد البرونزية

طنجة/القاهرة (د ب أ)

وصف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، مواجهة فلامنجو البرازيلي غداً السبت في كأس العالم للأندية بـ"الصعبة للغاية".

ويلتقي الأهلي مع فلامنجو في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالمغرب.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة بطنجة، إن الجهاز الفني شاهد عدة مباريات لفريق فلامنجو، ودرس نقاط القوة والضعف بشكل واف، خاصة مباراة الهلال السعودي التي خاضها الفريق مؤخراً، وهو ما كشف عن تمتعه بعناصر مميزة للغاية.

وأضاف: "الفرق البرازيلية تزخر دائماً بعناصر قوية من أصحاب المهارات، ومن واقع دراستنا نؤكد أنها مباراة قوية، ولكننا جاهزون لها على كل حال".

وأوضح :"في المباراة الماضية واجهنا ريال مدريد أقوى فريق في العالم من كافة الوجوه، وقدمنا كل ما لدينا، وخلقنا العديد من الفرص، ولكن المشكلة كانت في عدم حسمها".

وشدد كولر على أن الفوارق بين اللاعبين لا تكمن في الإمكانات الفنية، وإنما في التركيز الشديد واتخاذ القرارات السليمة وتنفيذها على أفضل ما يكون.

من جانبه، أكد حارس المرمى محمد الشناوي، أن الفريق سيخوض لقاء مهما في الغد.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي إن الأهلي جاهز لمواجهة فلامنجو وتقديم مباراة جيدة، مشددًا على أن جميع اللاعبين سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الفوز والعودة للقاهرة بميدالية المركز الثالث.

وأكد حسين الشحات، لاعب الفريق على جاهزية زملائه لخوض مباراة فلامنجو.

وقال الشحات في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الجمعة، إن الفريق أغلق صفحة الخسارة أمام ريال مدريد، وانتقل بتركيزه لمواجهة فلامنجو، التي يسعى خلالها إلى تحقيق الفوز وحصد الميدالية البرونزية للمرة الثالثة على التوالي وكتابة تاريخ غير مسبوق في البطولة.

وأضاف أن الأهلي كان يسعى إلى الفوز في كل المباريات التي خاضها، لكن التوفيق لم يكن حليفاً له للعبور إلى المباراة النهائية، مع ذلك فإن اللاعبين لديهم إصرار كبير على ختام البطولة بأفضل ما يمكن والتتويج بالبرونزية.