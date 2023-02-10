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الرياضي

دياز: هدفنا لقب المونديال

دياز: هدفنا لقب المونديال
10 فبراير 2023 18:44

الرياض (د ب أ)

أكد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، أن فريقه لن يكتفي بتقديم مباراة كبيرة أمام ريال مدريد بل سيسعى لتحقيق الفوز، وذلك عندما يلتقيان، غداً السبت، في نهائي كأس العالم للأندية.
وقال دياز في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الجمعة، للحديث عن المباراة إن لاعبي الهلال في جاهزية عالية للمباراة، لافتًا إلى أن الهلال يمتلك خط هجومي قوي بإمكانه التسجيل في شباك ريال مدريد.
وعن عودة النجم الفرنسي كريم بنزيمة لصفوف ريال مدريد بعد التعافي من الإصابة وإمكانية خوض اللقاء، قال المدرب الأرجنتيني :"بنزيمة لاعب رائع. وضعت خطط مختلفة سواء لعب أم لا وذلك من أجل إغلاق المساحات على هجوم ريال مدريد".
وأعرب دياز عن امتنانه للجماهير المغربية التي دعمت الفريق خلال المباراة الماضية أمام فلامنجو، فضلًا عن الترحاب الذي تحظى به بعثة الهلال، مشددًا على ثقته في أن الجماهير المغربية ستدعم فريقه في النهائي.
في المقابل نقل راديو "ماركا" تصريحات لـ "دياز" أدلى بها قبل المؤتمر الصحفي، وأكد من خلالها أن الهلال سيسعى للفوز على ريال مدريد والتتويج بكأس العالم للأندية. 

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وشدد دياز على أن تمتع لاعبي الهلال بكل القدرات والذكاء والتحلي بالانضباط الخططي سيكون بوابة الفوز وتحقيق اللقب.

رامون دياز
ريال مدريد
الهلال السعودي
كأس العالم للأندية
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