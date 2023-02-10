كاساتكينا ويباكينا وسامسونوفا إلى ربع نهائي «مبادلة أبوظبي للتنس»



أبوظبي (وام)



تأهلت الروسية داريا كاساتكينا «المصنفة الثامنة» عالمياً، إلى ربع نهائي بطولة مبادلة أبوظبي للتنس للسيدات، بتغلبها على السويسرية جيل تيشمان 1-6 و6-0 و 6-2، وتواجه الصينية تشينوين تشنج.

وتقام منافسات البطولة في نسختها الأولى على ملعب التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وضمن بطولات رابطة اللاعبات المحترفات تصنيف 500 نقطة، بمشاركة 20 من أبرز لاعبات التنس المحترفات على مستوى العالم.

وفازت الكازاخستانية يلينا ريباكينا على التشيكية كارولينا بلسكوفا

المصنفة الأولى عالمياً سابقاً 6-2 و6-4 ، لتحقق أول انتصار لها في أبوظبي، وتتأهل إلى ربع النهائي أيضاً.

وفازت أيضاً ليودميلا سامسونوفا الروسية «المصنفة 19» عالمياً،

على التشيكية باربوسا كريجيكوف 7-6، و7-5، لتتأهل إلى ربع النهائي، والبرازيلية بياتريس حداد مايا «المصنفة 14» عالمياً، على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-4 و7-6 و6-7، لتتأهل إلى ربع النهائي.

وتفتتح المتأهلة من السويسرية بليندا بنسيك، حاملة الميدالية الذهبية الأولمبية والمصنفة التاسعة عالمياً أبرز مواجهات ربع نهائي، حيث تواجه الأميركية شيلبي روجرز، وتلتقي الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا «المصنفة 1» عالمياً مواطنتها ليودميلا سامسونوفا.