كلوب يعالج أزماته بالراحة

لندن (د ب أ)

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إنه من المنطقي ألا يرى لاعبيه لمدة يومين في أعقاب الخسارة القاسية أمام وولفرهامبتون.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن المدير الفني لفريق ليفربول، أكد أنه ترك مجمع "أكسا" يوم الأحد الماضي، بعدما منح لاعبيه راحة لمدة يومين، وكان مزاجه معتدلاً عقب الخسارة في اليوم السابق بثلاثية نظيفة. ولكن بما أن المباراة التالية للفريق ستكون يوم الاثنين المقبل أمام مضيفه إيفرتون، في مباراة الديربي رقم 242، يعتقد كلوب أن أفضل خيار كان بمنح اللاعبين وقتاً لالتقاط الأنفاس.

وقال: "في ألمانيا كان سيتم طرح هذا السؤال في وقت مبكر: كيف يمكنك أن تعطيهم راحة يومين وأنت في هذا الموقف؟"، وأضاف: "يمكنك أن تجعلهم يخوضون تدريبات بشكل يومي، ولكن هذا لن يكون مجدياً. لعبنا بشكل سيئ أمام وولفرهامبتون، في اليوم التالي حضرنا، وقمنا بالتحليل وتحدثنا مع بعضنا بعضاً، وبعدها أعطيتهم يومين للراحة لأن هناك وقتاً طويلاً بين مباراة السبت والمباراة التي ستقام يوم الاثنين من الأسبوع التالي".

وأردف :"ولكن بالطبع، كان بإمكاني أن أقول إننا سنتدرب الأحد ونتعافى، وبداية من الاثنين سنستعد لإيفرتون". وأكد :" لن يكون هذا مفيداً على الإطلاق. كان الأمر ليصبح سيئاً، كان سيتسبب في الإصابات، كان سيسبب العديد من المشاكل".

وأوضح :"كان هذا مفيداً. غادرت يوم الأحد بمزاج معتدل وعدت وأنا بمزاج جيد".

وتحوم الشكوك حول مشاركة تياجو ألكانتارا في ديربي ميرسيسايد.

ولم يتدرب اللاعب الإسباني الدولي بسبب مشكلة في الفخذ، وقد يترتب على غيابه المحتمل عودة ديوجو جوتا، الذي غاب عن الفريق لفترة طويلة.

وقال كلوب: "نعم، تياجو لديه بعض المشاكل. أعلم المشاكل، ولكن يجب أن أسأل الجهاز الطبي ماهو المسموح لي قوله بشأن هذا".

ولم يشارك جوتا مع الفريق منذ منتصف أكتوبر الماضي بسبب إصابة في السمانة، وأضاف كلوب: "ديوجو الأقرب، تدرب لمدة يومين بشكل طبيعي مع الفريق، لذلك فإن ثلاثة أيام إضافية من التدريبات ستجعل من الممكن الدفع به".

كما يقترب روبرتو فيرمينو من العودة بعد أن غاب منذ نوفمبر الماضي، وعلى الأرجح لن يكون فيرجيل فان دايك جاهزاً للمشاركة مع الفريق في مباراة الاثنين. رغم عودته للتدريبات الفردية عقب إصابة في أوتار الركبة.