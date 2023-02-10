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«الحبتور للبولو».. رعاية ممتدة مع «أيفزا»

«الحبتور للبولو».. رعاية ممتدة مع «أيفزا»
10 فبراير 2023 18:02

دبي (الاتحاد)
أعلنت المنطقة الحرة الدولية «أيفزا دبي» عن رعايتها لفريق الحبتور للبولو خلال الموسم الحالي، وتتضمن هذه الشراكة مشاركة أيفزا في جميع فعاليات البولو الخاص بالنادي على مدار العام، وستواصل أيفزا استضافة ضيوفها وشركائها بمنتجع ونادي الحبتور للبولو.
وجرى توقيع الاتفاقية في حفلٍ أقيم في منتجع ونادي الحبتور للبولو، بحضور محمد خلف الحبتور، مؤسس سلسلة بطولة كأس دبي الذهبية للبولو ورئيس اتحاد الإمارات للبولو، ومارتين جي بيديرسين مارتن بيدرسن، الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الحرة الدولية «أيفزا دبي».
ووجه محمد الحبتور الشكر إلى أيفزا وقال: «نرحب برعاية أيفزا دبي، لفريقنا خلال سلسلة الفعاليات الممتدة من عام 2022 حتى عام 2023، وترعى أيفزا فريقنا في سلسلة بطولة كأس دبي الذهبية للبولو، وبقية بطولات الموسم».
وقال مارتين جي بيديرسين:«انطلاقًا من كوننا إحدى المناطق الحرة الرائدة في الإمارات، فإننا ملتزمون بدعم المواهب، لا سيّما تلك التي تتمتع بتأثير على مجتمع الأعمال المحلي والدولي، ومن دواعي سرورنا أن ندعم فريق الحبتور، وأن نسهم في تعزيز حضور الإمارات على الساحة الرياضية الدولية، وهذه الرعاية من شانها أن تعرّف المزيد من أعضاء شبكتنا العالمية من الشركاء وضيوف بطولات البولو».

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